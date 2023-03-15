桃源區王姓農民說，他種植的大宗金煌芒果許多花朵已經萎縮，不少農民就靠這一年一收的金煌芒果維持生計，如果再這樣沒水下去，到時候一定血本無歸。（王姓農民提供／林雅惠高雄傳真）

高雄山區生產的金煌芒果受到今年久旱未雨影響，農民哀嚎表示，芒果花開不錯，卻在成長期逢乾旱，因缺水造成花朵萎縮，有部分結果也長不大，擔心再不下雨就損失慘重，未來若小果盼政府收購做加工品，否則將血本無歸。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁表示，由於目前尚未到金煌芒果採收期，缺水對金煌芒果的影響，農糧署與市府都有持續密切關心，將會再觀望1個月左右，若農民認為有可能受災損，也可先自行拍照，循SOP管道向在地區公所反映。

黃怡仁指出，金煌芒果未來若真的因缺水無法長大，小顆的金煌芒果或許有它的優勢，就如小顆較適合小家庭人口，而加工品只不過是補助措施，還是希望農民產品能夠上市銷售，農糧署會與市政府及農會共同來討論，如何協助農民將顆粒小的金煌芒果行銷出去。

高雄市六龜及桃源區是金煌芒果的產地，今年連續多月沒下雨，六龜及桃源區的芒果農哀嚎一片，在六龜地區種植5公頃面積金煌芒果的大戶蘇文龍表示，今年花開的不錯，但因沒下雨缺水，快一半花萎縮掉，有結果的果實也非常小顆，賣相不佳擔心無法銷售，希望政府能夠幫農民想辦法，或收購小果做加工，減少農民損失。

六龜荖濃里江姓農民說，去年受到寒害影響，金煌芒果產量極少，今天若再不下雨，很可能有結果也會落果，等於連續2年沒產量，「農民就是靠天吃飯」，很無奈。

她表示，自己種植約4甲地的金煌芒果，花開的不錯，但是缺水花也萎縮無法結果，為了搶救果實，她自己開車上山載運水回來果園灌溉，祈求上天下雨，否則果粒小沒重量，價格也賣不好。

桃源區王姓農民說，他種植的大宗金煌芒果許多花朵已經萎縮，不少農民就靠這一年一收的金煌芒果維持生計，如果再這樣沒水下去，到時候一定血本無歸。