雲林縣北港工藝坊因老舊、漏水，將於「台灣工藝之家北港區工藝聯展」後進行招標整修再活化。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮工藝坊因老舊、漏水，去年休館進行整修招標，但因營造人工與原物料上漲遲未順利發包，雲林縣政府為避免民眾誤以為工藝坊從此閒置，15日舉辦「台灣工藝之家北港區工藝師聯合展覽」，展出陳明洲粧佛與周秀惠拼布，聯展後將追加經費盡速發包整修，讓工藝坊重現活力。

「台灣工藝之家北港區工藝聯展」15日在北港工藝坊開幕，集結陳明洲、周秀惠2名藝師近年來30餘件粧佛、拼布創作作品，由雲林縣議會副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、台灣工藝之家理事長王龍德等人共同主持，陳明洲、周秀惠到場為來賓導覽解說。

陳明洲師承福州派藝師陳盛誥手藝，從開立粗胚到上漆無一不精，出師後在北港鎮創設「神山堂」，其作品堅持傳統古法，融合木雕、漆藝與泥塑技法，展現傳統工藝厚實底蘊，2013年登錄為雲林縣傳統工藝「粧佛」保存者，2020年獲選文化部「台灣工藝之家」傑出工藝家認證。

周秀惠擅長以小碎布拼貼成馬賽克拼布畫，在北港鎮成立「秀惠拼布工房」並獲選為「台灣工藝之家」，作品風格結合傳統與創新，曾以上萬片小碎布拼貼成北港媽祖聖像、千里眼與順風耳將軍等畫作，另也取材大自然，將登山取景照片以拼布畫呈現，風格多變極具巧思。

縣文觀處處長陳璧君表示，工藝坊原為清道光年間郊商顏謙源家族宅邸，已有百年歷史，目前工藝坊準備整修中，但為展現2名藝師的精彩作品，特別開放作為展場，展期即日起至本月31日。日後工藝坊將暫停營運盡速發包整修，改善漏水情況與新增設施，以及重新規畫1樓動線與2樓空間利用。