立委陳椒華去年爆料吹哨者錄音檔，指控鏡電視取得執照過程疑有府院高層介入施壓。最新消息指出，北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》及瀆職罪被告。媒體人張禹宣指出，陳耀祥犯的大忌莫過於自作聰明無差別攻擊，對親綠各大媒體逕行裁罰，自以為維持表面的假中立，卻破壞了自己唯一的價值：忠誠與聽話，陳耀祥卻毫無自覺聲稱不辭職不迴避。他強調，列為被告只是最後的警告，要的是陳耀祥「知所進退」。

「一朝天子一朝臣，走了蘇貞昌，豈留下無理取鬧的陳耀祥？」張禹宣今(15日)在臉書發文表示，NCC主委陳耀祥今日因鏡電視案遭檢調以貪汙治罪條例、瀆職罪列為被告，坦白說毫不意外，反倒是陳耀祥的回應毫無自覺。

張禹宣指出，過去，從NCC委員一路到代理主委最後真除，陳耀祥憑藉的不是什麼才能，無非是兩個字「聽話」，讓獨立機關成為「獨自隸屬」於蘇貞昌的利器，這才有他的一席之地。如今人走茶涼，老大黯然下台，過往處分頻頻敗訴，爭議連環爆的NCC早淪為負面資產。

「當中，陳耀祥所犯的大忌，莫過於自作聰明無差別攻擊。」張禹宣強調，陳耀祥對親綠各大媒體逕行裁罰，自以為維持表面的假中立，卻破壞了自己唯一的價值「忠誠與聽話」，就算不能使命必達，也得揣摩上意。當兩者都做不到，沒人罩的陳耀祥，自然喪失最後繼續留任的理由。

張禹宣直言，在這前提下，陳耀祥卻毫無自覺地聲稱「不辭職、不迴避」，甚至表達「我認為我個人是清白的」。列為被告只是最後的警告，要的是陳耀祥知所進退。