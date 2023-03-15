酒精成癮（Alcoholism） 是相當嚴重的健康議題，但又呈現多種面貌、且診斷與治療複雜度高。近期精神醫學界，將酒癮的概念統合成酒精使用疾患（Alcohol use disorder）。其包含的面向有：特定飲酒行為、過度的飲酒量，另外，也包含了具有神經物學基礎的渴求感、耐受性、戒斷症狀，以及影響其人際、職業、社交等各方面社會功能。

藉由描繪前述症狀來代表酒癮的嚴重度。酒精使用疾患其中有2項判斷標準，一是在會傷害身體的情境下反覆喝酒，另一項則是儘管知道喝酒恐引起持續或反覆生理或心理問題，仍持續喝酒。由此可見，酒精使用疾患的患者，不只是精神科診斷，更包含生理問題的廣泛影響。酒精濫用對於肝臟功能的影響巨大。因為肝臟疾病相關造成的死亡人數，酒精濫用佔了其中一半的比例。酒精濫用或依賴的相關成癮患者，其酒精成癮的嚴重度，會讓肝病患者的預後、死亡率、之後變成肝硬化的比例都大幅上升。

隨著腦神經科學的進步，對於酒癮造成的巨大健康危害與複雜性了解更多，目前的治療建議多系統的介入，需要個人、家庭、醫療團隊合作，甚至有時需要社會系統介入強制治療。在治療的選項，除了社會心理介入外，藥物治療也是不可或缺的。但相關治療酒癮藥物的選擇，在有肝功能異常的酒癮患者，卻是相當複雜。

不論急性或慢性的肝功能損傷，會影響到肝臟酵素，進而影響藥物代謝甚至增加藥物毒性。因此，眾多的藥物在肝功能不佳的患者也需要謹慎思考。目前治療酒癮的藥物，在美國與臺灣有通過藥證的為阿坎酸藉由酒癮治療來保肝（Acamprosate）、戒酒發泡錠（Disulfiram）與納曲酮（Naltrexone） 三種。第一線建議的酒癮藥物為Naltrexone 與Acamprosate，這是降低大腦對酒精渴求（anti-craving）的藥物，藉此降低未來酒精使用量、過度飲酒比例，因其有效性，在國外甚至開發一個月施打一次的Naltrexone 長效針劑劑型。

過往研究在使用一般Naltrexone 劑量的族群，約有1% 的個案肝功能指數會稍微上升，在美國FDA 的仿單上也有警示對肝臟的風險。但是否會造成永久性的肝功能風險，其實缺乏相關的證據。在真實世界中，使用Naltrexone 藥物的酒癮患者，與對照組相比，並無明顯的肝功能上升。甚至在部分研究，使用Naltrexone 的患者肝指數呈現下降。這可能與控制組的酒癮患者，因未受治療而持續攝入酒精，造成持續對肝臟的損傷有關。

綜合以上，因其潛在造成肝臟酵素上升的風險，目前在急性肝炎、肝硬化的患者不建議使用。Acamprosate 則不經過肝臟代謝且過往並無造成肝臟損傷的證據，所以目前在酒精肝疾患的酒癮治療，通常優先考慮此類藥物。由前述的討論可知，酒癮與肝病的同時存在，會讓酒癮治療的複雜度大增，需要早期轉介至成癮醫學的專科醫師門診，謹慎地討論治療對策。

在臨床試驗測試藥物效果與安全性時，往往會排除酒精肝疾患的酒癮患者。但具有酒精肝疾患的酒癮患者比例相當高，這群病人的治療選擇與實證資料仍相當缺乏，仍需進一步研究。總而言之，面對酒精肝疾患的酒癮患者，酒癮治療更是需要早期介入。因Naltrexone與Acamprosate 都是在近幾年才進入臺灣，相關的酒癮治療仍須積極推廣，避免酒癮造成肝臟損傷，讓酒癮的患者人生不要是黑白的！

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