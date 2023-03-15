小S日前訪韓，像當地人一樣在漢江公園品嚐韓國小吃。（韓國觀光公社提供）

小S韓國行有許多新奇的體驗，像是換上韓式校服，在「樂天世界」裡乘坐海盜船，逆齡裝扮完全無違和。(擷取自小S臉書）

全球國境解封，民眾報復性出遊，台灣人尤其喜歡往鄰近的日、韓跑。後疫時代，韓國觀光公社積極用不同的方式推廣韓國旅遊，日前更邀請女星小Ｓ(徐熙娣)與同行友人在韓國展開一場美食、文化體驗兼具的閨密之旅，為期5日的行程讓他們直呼「不想回家」。

台灣2019年間約有126萬人訪韓，是海外訪韓市場第三名。自去年第四季度恢復國際旅遊後，今年1月份即有49477人次的台灣旅客到訪韓國，占據海外訪韓市場第二名，瞄準台灣遊客哈韓商機，韓國觀光公社邀請小S與友人到韓國旅遊，希望藉由小S的影響力，帶動台人訪韓熱潮。

旅行首日，小S就在個人社群上分享自己前往韓國的消息，大啖韓牛的美照立馬吸引大批網民關注。接連幾天，小S除了品嚐烤五花肉、冷麵、一隻雞等韓國代表美食，也像當地人一樣在漢江公園享用炸雞、泡麵、年糕串等小吃，還有最讓她心心念念的部隊鍋和米其林認證的醬油螃蟹等，小S甚至用「天殺的好吃」來形容醬蟹的美味。

除了滿足味蕾的美食，這趟旅程小S也有許多新奇體驗，像是換上韓式校服，在「樂天世界」裡乘坐海盜船放聲尖叫，穿上韓版校服、頭戴花朵髮箍的逆齡裝扮完全無違和，看起來與韓國女高中生無異。而小S也穿上了國寶級韓服大師朴述女老師製作的傳統韓服，她搞笑虧自己根本是中殿媽媽。此外，韓星指定彩妝大師鄭瑄茉老師也親自替小S畫上自己知名的「透明妝容」，讓小S本人直呼幸運。

小S的足跡還包含了韓劇《我的出走日記》的「汝矣島崇拜之橋」、收藏諸多藝術品的韓風創意西餐料理餐廳、還有首爾二間代表性的高檔飯店。此行她也特別前往韓國觀光公社位於首爾清溪川的HiKR Ground參訪，體驗結合智能技術、韓流、藝術的空間，而韓國觀光公社的金長實社長也現身歡迎小S遠道而來。小S的韓國之旅完整系列影片和專欄預計將於4月7日起陸續公開。

韓國觀光公社宣傳韓國旅遊不遺餘力，除了邀請小S訪韓，韓國觀光公社今年還計劃與台灣的旅行業品質保障協會合作，為遊客提供韓國雙認證的旅遊商品；5月也預計在華山1914文化創意產業園區西區舉辦韓國文化觀光大展，向台灣遊客展現韓國旅遊新內容。