宜蘭破獲一起大型跨國電信詐欺集團，1名28歲昂姓男子在2021年3月起，陸續招募30人參與詐騙大陸區民眾的犯罪組織，並允諾給予百分比報酬。（吳佩蓉攝）

宜蘭破獲一起大型跨國電信詐欺集團，1名28歲昂姓男子在2021年3月起，陸續招募30人參與詐騙大陸區民眾的犯罪組織，並允諾給予百分比報酬。經判決，昂男犯發起犯罪組織罪等20罪，應執行有期徒刑8年；18人犯詐欺取財罪等21罪，應執行有期徒刑1年6月，緩刑3年；其餘12位還在審理中。

綽號「大雄」的昂男在宜蘭承租2間民宿，做為詐欺的八仙機房和福德機房，再以不明方式向提供名單的集團，俗稱「菜商」，購買大陸地區被害人聯繫資料，供集團成員進行詐騙。陸續招募劉女、毛男、林男等人加入組織，並分配機房各分線的詐欺機手；其劉女亦為昂的女友，擔任庶務人員，負責飲食、生活用品採買。

其詐騙方式由第一線機手假冒大陸通訊管理局人員或催債人員，撥電話給大陸民眾，佯稱被害人身分外洩或遭申辦不明門號，恐涉犯刑事案件，待被害人受騙後，再將身分資料傳送至通訊軟體SKYPE，由第二線機手接續詐騙，轉冒充大陸公安人員，告知已受理報案並以通訊軟體QQ替被害人製作筆錄。

接著說調查結果為被害人以涉及洗錢，並以造假的公安證、凍結及逮捕命令取信被害人，在取得其各帳戶的帳密後，由大陸車手端負責攔截被害人手機的簡訊碼，完成後續轉匯其帳戶款項，得手後繼續重複詐術方式。

昂男每日會與成員在機房開視訊檢討當日績效會議，並談妥提成總詐騙金額百分比報酬，共有5名被害人詐騙既遂，詐騙金額達184萬餘元，其餘21名被害人則詐騙未遂。2021年3月11日下午5時許，宜蘭地檢署檢察官指揮宜蘭縣警局羅東分局前往2間機房搜索，查獲17人及犯案設備。

全案經宜蘭地方法院判決，昂男犯發起犯罪組織罪、詐欺取財罪、詐欺取財未遂罪等共20罪，各處有期徒刑8月，應執行有期徒刑8年；並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年。

另劉女、蔡男、李女、陳男等18人，犯三人以上共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪、三人以上共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪等共21罪，各處有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年6月，緩刑3年；其餘12位還在審理中。