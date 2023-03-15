喬治亞州史都華堡(Fort Stewart)的美國陸軍第3步兵師第1裝甲旅戰鬥隊，獲得了首批AMPV運兵車，這是美軍新一代的「戰場計程車」，將逐步取代服役超過60年的M113裝甲運兵車。

軍事時報(MilitaryTimes)報導，美軍第3 步兵師，是一支擁有現代化的裝甲旅戰鬥隊的部隊，包括M1A2 SepV3艾布蘭主戰坦克(Abrms MBT)、M2A4布萊德雷步兵戰車(Bradley IFV)、M109A7 聖騎士自走榴砲(Paladin howitzer)，和現在AMPV多用途裝甲車。

美國陸軍地面作戰系統計畫執行長西爾莫(Jim Schirmer)說：「早在十年前，陸軍著手對裝甲旅戰鬥隊進行現代化改造，真是一段漫長的過程。」

西爾默說，AMPV與M2布萊德雷戰鬥車有許多零件是共通的，包括履帶、發動機和變速器，這可以減輕該部隊的後勤負擔。

事實上，M2布萊德雷裝甲車，在最初立案之初(1963年)，就是為了汰換M113所設計，一種單純的運兵車。然而在差不多同一時間，蘇聯於1966年推出了BMP步兵戰車，它具有1具37公釐低膛榴砲，也有運兵功能，這使得美國陸軍持續改變M2的發展計畫，火力持續加強，直到1980年才定型量產，雖然M2確實火力強大，但是運兵能力降低，也就導致M113必須持續擔任戰場計程車的角色。

雖然在這段時間，還有包括M1126「史崔克」(Stryker vehicle)輪型裝甲車，但顯然美國陸軍對史崔克的表現並不滿意，在2013年，提出新運兵車的換裝計畫，並在2014年選定BAE的方案，該案以布萊德雷底盤為基礎，簡便後勤維護。不過奇特的是，雖然AMPV體積較M113 大上不少，但是車內只可乘座8人，除1名駕駛與1名武器操作手之外，只有6名士兵的運載量，比M113可以乘座11人的少。美軍的解釋是，減少裝甲車運載的士兵人數，是目前的趨勢。如果車輛被摧毀或碾過地雷，也可以減少傷亡人數。

負責生產的BAE系統公司將開始「全速生產」，該公司最近獲一份2.456億美元的合約，就是AMPV的長周期產品，以保持持續生產與後續維護。美國國會批准了2023 財年的預算，第一年就將生產72輛AMPV，之後每年的產量要從12輛提高到 16 輛，未來兩年內必須達到，以每年一個半旅的速度來換裝 。