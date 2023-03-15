王品表示，台灣鐵板燒料理年產值約新台幣75億元，價位橫跨100多的平價至3000元高價區位，深具發展潛力，也是集團長年深耕市場，目前已有平價的「hot 7」、中高價的「夏慕尼」，以及去年底推出、切入高價市場的「阪前和牛鐵板燒」。

鑒於中平價鐵板燒市場年產值達20～30億元，王品推出新品牌「就饗鐵板燒」搶進鄰近忠孝復興捷運站及百貨商圈，亦屬大安路住宅生活區的台北東區開出首店，主打牛排加海鮮的豪華雙主餐，創新青花椒、蔥鹽、金沙等超過10種特色味型及自助吧無限吃。

「就饗鐵板燒」首家門市設有32個座位，以平均客單價約400元的中價位，瞄準上班族、小資男女、家庭客日常用餐、聚會需求。王品表示，2月25日試營運以來，每日翻桌數可達4輪，預估正式開幕後可達4～5輪，單店月營收估約200～300萬元。

王品表示，「就饗鐵板燒」與「hot 7」的最大差異在口味，主打海陸雙主餐及多種味型，因此展店選址以鄰近商圈的六都都會圈為主，今年預計新展4～6家店，包括街邊店、百貨店型均有可能，目標3年內達20家，而「hot 7」則預計維持目前6家店規模。