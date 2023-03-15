臉書（Facebook）母公司Meta周二（14日）宣布再裁1萬名員工，為去年11月後又一大規模裁員。近日一名前員工爆料，入職僅7個月的她在離職前都領「乾薪」，坐領高薪沒事做，如今遭資遣另尋他處，卻沒有東西能讓她寫進履歷中。

商業內幕報導，列維（Britney Levy）是Meta去年首波裁撤的員工，她上周在TikTok發布一則短影音，分享在Meta的工作狀況。她說她被分配到一個很奇怪的單位，裡面都是些沒事做的員工，必須自己找事做，「公司就像收集寶可夢卡片一樣，收藏這些人」。

列維去年4月入職，根據報導此前分析，Meta雇用她應該是滿足多元招聘的一環，旨在協助不同背景的人從事科技職位。而在短短七個月後列維就被資遣了。

列維從幾名部門員工得知，很多人甚至認為Meta招聘他們是為了以後方便裁員，對於那些為此放棄絕佳工作機會的人而言，就好像Meta在浪費他們職涯生命，「公司告訴他們不需做任何事，但分明有很多事需要做」。

列維說，或許「錢多事少」對一些人來說聽起來很棒，但她坦言，Meta員工很少有人會高興，「這種經歷讓我變得一事無成，沒有亮點能夠寫進履歷」。