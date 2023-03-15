陸媒爆料腐菜變美味？汕頭知名橄欖菜企業生產環境惡劣連夜被查。圖為堆積數天的芥菜混雜著汙水和垃圾。（南方日報、南方＋）

陸媒爆料腐菜變美味？汕頭知名橄欖菜企業生產環境惡劣連夜被查。圖為堆積在地上的芥菜，周邊環境髒亂空照圖。（南方日報、南方＋）

大陸廣東《南方日報》、「南方＋」近來暗訪調查發現，廣東省汕頭市龍湖區龍華街道南社工業園路邊，連續多日任意堆放以紅布半掩的整堆綠葉菜，現場蒼蠅亂飛、汙水橫流、腐臭彌漫，這堆看似毫無用處的「垃圾」，卻是製作潮汕美味「橄欖菜」的原料，一旦經過鹽漬、封存發酵、洗鹽退淡、切碎、脫水、橄欖油煮等工序，便搖身一變成為包裝精美的「橄欖菜」，流入市場。

南方＋用戶端報導，全案經媒體揭發後，3月14日晚9時許，汕頭市市場監督管理局執法人員對涉事企業現場執法。3月15日，從淘寶、京東、拼多多等電商平台處獲悉，平台已注意到媒體報導，已連夜對涉事品牌相關產品進行下架。

據報導，在淘寶等平臺檢索發現，目前，涉事「玉蕾食品」旗艦店產品已下架，同時，檢索「玉蕾橄欖菜」等關鍵字已無法找到涉事產品。

報導指出，橄欖菜是廣東潮汕地區的風味小菜，一直以來以獨特的風味備受歡迎，也是很多潮汕人早餐必備「雜鹹」，其製作技藝在汕頭市龍湖區、澄海區及周邊村鎮歷史悠久、流傳廣泛，已形成了特色鮮明且初具規模的優勢產業。然而，近日《南方日報》、「南方＋」暗訪調查發現，由於缺乏相應的行業標準和監管，多年來以生產企業的產品標準作為品質控制依據，導致產品品質參差不齊，當地知名雜鹹生產企業製作橄欖菜的過程更是令人觸目驚心。

媒體直擊，「好好的蔬菜為何會隨意堆放在地上？」1月28日，在汕頭市龍湖區龍華街道南社工業園路邊，一堆近2米高的「小山包」引起注意，走近可以看到，「小山包」是由一棵棵蔬菜堆積而成。蔬菜堆放的位置位於一處倉庫門外的水泥地，部分菜葉已經變黑，散發出些許臭味。

周邊村民稱：這些發黑腐爛的菜葉「大有用處」，是潮汕美味「橄欖菜」的原料——芥菜葉。村民這些腐葉屬於工業園區的一家醃菜廠——汕頭市玉蕾食品實業有限公司。2月3日下午，兩輛鏟車出現在倉庫門口，有工作人員操作挖掘機，將地上的芥菜搬運到鏟車上，再運至倉庫中。

現場指揮轉運的男子自稱是玉蕾員工，地上的芥菜是做橄欖菜的原料。「全天下都這麼做啦，放這裡是瀝乾水分。」現場人員說法得到玉蕾廠區辦公室內工作人員證實。當天下午，「南方＋」到了玉蕾廠區辦公室，現場接待負責人葉說：「那些是芥菜，做橄欖菜用的。」

南方＋報導，作為當地骨幹龍頭食品加工企業，玉蕾開發生產的包括橄欖菜在內的「玉蕾牌」潮汕風味菜系列食品暢銷市場，也是很多潮汕人的童年味道。玉蕾橄欖菜是大品牌，口碑很好，是很多人早餐必備的雜鹹。

報導稱，在京東、淘寶等電商平台搜索「玉蕾橄欖菜」，發現其銷量十分可觀。例如，在其京東自營旗艦店裡，一款450克的瓶裝橄欖菜售後評價條數超過了20萬，在京東好物榜「下飯菜」類榜單中排名第八。

據瞭解，橄欖菜生產目前還沒有相應食品安全國家標準，多年來以橄欖菜生產企業的產品標準作為品質控制依據。2019年10月，廣東省衛生健康委公布了《廣東省食品安全地方標準-橄欖菜（徵求意見稿）》（《意見稿》）。

《意見稿》指出，橄欖菜是廣東省具有幾百年食用歷史的特色傳統副食品，人們常作為佐餐小菜和烹調調味時使用。因為橄欖菜的地方性特色較濃，在原輔料來源以及加工製作方面有著不同於其他屬性食品的地方，目前還沒有相應食品安全國家標準，多年來以《橄欖菜》企業的產品標準作為品質控制依據。而橄欖菜的生產銷售規模已遠遠超過企業品質控制標準的要求。制定《廣東省地方性標準-橄欖菜》將能更好保證食品安全和消費者健康，弘揚廣東地方性產品特色。

然而，該標準的牽頭起草單位為廣東省食品安全學會，主要起草單位，汕頭市玉蕾食品實業有限公司也在列。

食品安全問題一直是大陸重點關注的民生問題之一，中國法律明文規定，食品生產經營過程中應符合相應的衛生標準。同樣，在《徵求意見稿》中，也對橄欖菜製作的原輔料提出了要求：「應新鮮、無黴變腐爛現象，並符合相應的食品安全國家標準。」