宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間3月14日，在其個人推特上發文透露，她已指示該國外交部長雷納（Eduardo Reina）處理與中國正式建立外交關係的相關事宜。對此，前立委郭正亮今(15日)就表示，「宏都拉斯會不會傳染到巴拉圭？巴拉圭4月要選舉，除非現任巴拉圭總統繼續連任，如果真的政黨輪替，我看就岌岌可危」，引發討論。

郭正亮15日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這表示美國沒有Hold住，現在就怕會有一些效應，宏都拉斯會不會傳染到巴拉圭？巴拉圭4月要選舉，如果是在野黨左翼勝選，那蔡英文8月就不用去了，而且現任的巴拉圭總統是非常明顯親台灣，但他已經喊價了」。

郭正亮更坦言「吳釗燮現在頭殼抱咧燒啦」，同時指出，「台灣的外交通常金援都不會超過5000萬美元，而之前立陶宛的12億美元已經是出格了，非常態；而當時對立陶宛這麼高調，那現在巴拉圭當然要求比照，看你怎麼辦？」，郭正亮直呼，「除非現任巴拉圭總統繼續連任，如果真的政黨輪替，我看就岌岌可危」。

郭正亮也強調，「事實上台灣在中美洲跟南太平洋，很多邦交國都是美國幫我們看著，說實話就是這樣」，郭正亮分析，「宏都拉斯是美國的頭痛問題，宏都拉斯貧富非常懸殊，很多人都非法移民，宏都拉斯佔很大的比例，因此它極需中國大陸和它發展經貿、基建，中國大陸要讓巴拉圭立即得到出口的好處是非常容易的，不會用直接給錢的方式」，郭正亮最後也強調，「巴拉圭最後還是要看誰選贏，如果是現任總統當選應該不會那麼快」。