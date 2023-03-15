外送平台的明星廣告，相信已經越來越深入民心，而今（15日）Uber Eats就宣布請來了全新代言人田馥甄Hebe、炎亞綸、唐綺陽、阿滴及滴妹，聯手歡慶全新「 Uber Eats（應該）都點得到」活動，不僅請來代言人分享使用體驗，更同步公布台灣使用者的外送最愛，由台灣美食和手搖飲霸佔冠亞軍，早午餐和炸雞佔比也高達40%、且以忠誠用戶居多，更有近80%消費者都曾在 Uber Eats 上點購生鮮雜貨。

Uber Eats公布台灣使用者最愛點的，正是台灣美食和手搖飲，另外更有近80%消費者都曾在 Uber Eats 上點購生鮮雜貨。（Uber Eats提供）

正好就像炎P分享到曾因工作繁忙忘記買衛生紙，有Uber Eats就能一次大量購買送上門緊急救援超方便，而Hebe也常利用預訂服務，回家路上訂好餐、到家即有熱騰騰的美食可享用，唐綺陽更是外送大戶，像節目或家人吃飯時都要大量菜色，而Uber Eats就正好省卻每次下廚料理的時間，真的是Uber Eats（應該）什麼都點得到。

現更首次祭出優惠序號尋寶活動，指定期間在台北市政府捷運站、台北明曜百貨前及高雄美麗島捷運站，找到「 Uber Eats（應該）都點得到」大型廣告看板，仔細閱讀超長免責聲明，即可找到隱藏在其中的優惠序號。