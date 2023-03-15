宋慧喬主演韓劇《黑暗榮耀》第2部上線後再創現象級追劇熱潮，上線短短3天就成為Netflix全球Top 10非英語影集排行榜第1名，觀看時數更超過1億2446萬小時，在全球79個國家內都擠進前10名，目前已成為最受歡迎的非英語影集中排名第9名，今（15日）也釋出多張花絮照片，在劇中逞兇鬥狠，但私底下和樂融融，大家都有著超好感情，而劇中多個震撼人心的名場面，近日演員群也紛紛受訪揭密幕後故事，並透露劇組事前有調查每位演員是否有過校園霸凌經歷才開始拍攝。

車珠英在劇中飾演「大奶空姐」崔惠程，有一幕她與朴涎鎭（林知衍飾）對嗆，當場脫衣露出雙峰，以及和全宰寯（朴成焄飾）的浴缸親熱戲，車珠英受訪時透露：「惠程做過許多隆胸手術，但她在5人幫中都沒有打過人，所以身體對她來說就是唯一的武器。惠程在那個當下，認為自己沒什麼好丟臉的。」至於是否親自上陣，車珠英也表示：「我自己的胸部確實沒有動過手術，所以借助了CG特效還有替身的幫忙，讓當下的狀態更傳神且也符合角色的心境，並不是單純的裸戲。」

車珠英在劇中飾演「大奶空姐」崔惠程。（Netflix提供）

而飾演「毒蟲畫家」李蓑羅的金赫拉，有一幕是她在嗑藥後出現幻覺，並看見蛇的場面，金赫拉受訪時也驚曝，並不是透過CG特效，而是跟真的蛇對戲，當時自己正躺在地上做準備，突然聽到導演說：「跟你一起對戲的蛇來了，打個招呼吧！」她也補充，這條蛇是受過訓練，之前也參與過其他作品，所以拍攝現場，蛇還會靠著她撒嬌，「我也有摸摸牠，那場戲其實不會很害怕，反而是拍得很開心」。而片中也有多場吸毒和吸菸的戲碼，金赫拉表示，拍攝前還在Netflix看了很多和毒品有關的作品，也讓經紀人找最初階的電子煙來提前練習。

金赫拉在劇中飾演「毒蟲畫家」李蓑羅。（Netflix提供）

另外，朴志雅在劇中飾演文同珢（宋慧喬飾）酗酒成性的母親，一頭橘髮加上瘋癲模樣，引起不少討論，她除了常演出《鬼病院：靈異直播》、《陰櫥》等恐怖片外，也有在韓劇《Doctors》、《客：The Guest》軋一角，還被網友翻出曾在2007年拍攝已故名導金基德執導《窒息情慾》（又譯《呼吸》），和張震上演不倫戀，片中更有激情床戲。

《黑暗榮耀》全劇16集已全數上架Netflix。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！