曾獲選台灣歷史建築百景的「張家旭昇居」，歷經百年洗禮後仍令人驚豔，屋內數幅國寶級畫師陳玉峰所繪的水墨畫保存狀況超良好。（謝佳潾攝）

曾獲選台灣歷史建築百景的「張家旭昇居」，歷經百年洗禮後仍令人驚豔，屋內數幅國寶級畫師陳玉峰所繪的水墨畫保存狀況超良好。（謝佳潾攝）

曾獲選台灣歷史建築百景的「張家旭昇居」，歷經百年洗禮後仍令人驚豔，巴洛克風格加上閩式紅磚建築設計吸睛。（謝佳潾攝）

曾獲選台灣歷史建築百景的「張家旭昇居」，歷經百年洗禮後仍令人驚豔，巴洛克風格加上閩式紅磚建築設計吸睛。（謝佳潾攝）

第3代傳人張博程斥資近500萬依傳統工法修整「旭昇居」後，近日與好友前鄉長林宏村等人成立「屏東縣南州鄉古厝雅集文化協會」，計畫將百年古厝打造成地方藝文平台。（謝佳潾攝）

曾獲選台灣歷史建築百景的「張家旭昇居」，歷經百年洗禮後仍令人驚豔，除巴洛克風格加上閩式紅磚建築設計吸睛外，屋內數幅國寶級畫師陳玉峰所繪的水墨畫保存狀況更是良好；前年第3代傳人張博程斥資近500萬依傳統工法修整建物後，近日與好友前鄉長林宏村等人成立「屏東縣南州鄉古厝雅集文化協會」，計畫將百年古厝打造成地方藝文平台。

據資料顯示，占地1500坪的「旭昇居」建於日據時期，所以建築風格融合當時最流行的元素，有巴洛克風及閩式紅磚三合院等特色，且門樓山牆還雕有展翅高飛的老鷹，圍牆、欄杆也有花瓶形雕塑，屋內更掛有各式水墨畫作，典型大戶人家的品味展現。

而「旭昇居」正是由南州鄉7大家族之一的張家所建，南州張家發跡於舊時的行政中心七塊厝庄，至今已傳至第3代張博程。張博程說，他從小就住在這座古厝，今年他65歲了，而這座古厝96歲了，經過近百年的洗禮，它依舊屹立不倒，也象徵張家的傳承精神。

張博程指出，2000年時他赴中國大陸經商，到過廣州、浙江，15年後重回故土，發現城鄉差距並沒有因時代的演進而縮小，尤其是在藝文活動這部分，似乎愈差愈大，當下他想著是否要做點什麼。

張博程回台後一直住在「旭昇居」，前年他發現古厝從建好後就沒再翻修過，擔憂一堆舊電線可能會引發危險，為此，他斥資4、500萬請師傅依傳統工法修整建物。「旭昇居」在張博程的重金維護下，變得煥然一新但又不失古味。

張博程最喜歡在古厝裡與好友談天說地，他說，那種感覺特別悠閒、舒服。某日他的好友前鄉長林宏村跟他提議，不如成立協會將古厝打造成藝文活動平台，南州鄉一直沒有這樣的空間與氛圍，如能藉由百年古厝來打造，效果應該會很好。

林宏村說，台南市後壁區黃家古厝中秋音樂會很有名，其實南州張家古厝也可以，「旭昇居」不僅建築保持完整，連屋內國寶級畫師陳玉峰所繪的水墨畫也絲毫無損，在環境條件上一點都不輸給台南黃家古厝。

對此，張博程表示認同，近日與林宏村和多名好友一起成立「屏東縣南州鄉古厝雅集文化協會」，計畫讓張家古厝變成藝文展演空間，除邀請表演團體展演外，靜態的展覽也能辦，此外，也計畫讓團客採預約制參觀古厝內部，欣賞見證百年歷史的建築與畫作風采。

南州鄉長劉美吟說，張家古厝是南州鄉很重要的文化資產，很感謝張家後人願意無私地與大家分享，將來若有活動需要公所協助，公所一定傾全力幫忙。