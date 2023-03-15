在2023年世界棒球經典賽中，場邊啦啦隊「經典女孩」的應援身姿備受外界關注，其中有著「啦啦隊女神」美稱的林襄更因此紅到日本。豈料，她近日飛往東京參加時裝週活動，卻因濕髮煙燻妝的造型遭網友抨擊，對此她也高EQ回應了。

此前，有網友在社群論壇《Dcard》上以「林襄時裝週」為題發文，表示這個造型有些奇怪：「這種時尚界的完全不適合她也撐不起來，看起來真的好像滄桑女鬼！」並向網友詢問：「還是只有我不懂時尚嗎？」貼文一出引發網友熱議，在底下留言區掀起兩極論戰，紛紛留言：「我覺得如果不知道他是林襄的話看起來也還好欸，可以感覺出設計師想走的什麼風格」、「大家都很有氣場，怎麼林襄一臉走錯地方的感覺XDDD。」

另外，也有部分粉絲以私訊IG限時動態的方式，向林襄表示觀點。其中有一位提出：「表情很到位，不過上半身如果能Hold住是不是會比較好，走路時身體好像有些左右晃動，純個人看法。」

面對外界對林襄的各種議論，她今(15日)於IG限時動態中親自回應，直言：「這次第一次走秀，比較不熟一點點，謝謝理性的指教，如果有下次會做更好的。」相當大方地接納自己的不足，並補充：「謝謝大家的指教，希望大家可以互相尊重不同領域的人！」