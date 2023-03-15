不少人都希望能賺大錢，提早過退休生活，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、雞、狗、豬、羊在2023年財運將逐漸好轉，其中生肖牛錢財方面多有喜事發生，但不宜進行大金額、長線投資；生肖雞在偏財運方面將有機運出現；生肖狗進財順利，但偏財運平順機會不大；生肖豬財運良好，越努力越能得回報；生肖羊則是有利於開拓財源，過程雖會辛苦，但回報卻有翻倍增長跡象。

▍生肖牛

生肖牛在2023年財運超旺，在錢財方面多有喜事發生，只要肯運用智慧、付出辛勞，便可有穩定收入，生活無憂。本月農曆6月至11月，他們不但財運走高，更受到財神爺眷顧，參加抽獎絕不會空手而歸；金錢操作如短線投資理財或不動產交易，也會有不錯收益。但不宜進行大金額、長線投資，當心被套住而難有回報，只能眼睜睜看著錢財付之東流。

▍生肖雞

生肖雞在2023年雖然沖太歲，但財運表現不俗，正財穩妥，賺錢較為辛苦，但勤奮工作可保住財庫。偏財方面會有機遇出現眼前，例如，別人將帶來賺錢資訊，或依靠自己的聰明才智贏得獎金。尤其出生在冬季的生肖雞者，今年偏財收穫會更豐厚，賺錢宜單打獨鬥，儘量少與人合作經營，否則結果多半不會太好。

▍生肖狗

六合之年，財運興旺，生肖狗在2023年將進財順利，上班族可因工作表現良好而獲得加薪機會；生意人只要努力經營，將有機會收入翻倍。農曆5月至8月間的財運走高，財富增值會更為明顯。不過，今年偏財運平順機會不大，投資少有進帳，建議把心思放在正財上，回報將更豐厚。

▍生肖豬

三合之年，財運良好。生肖豬在2023年錢財方面只要越是努力積極賺錢，越能得到回報，也利於合夥經營，有機會因搭檔、合作者而增加收益。在理財投資方面，小型操作多能得財，若是賭性作祟或聽信他人，則要小心錢財損失。農曆6月是財運的低窪期，需特別當心宣稱高額收益的投資產品。

▍生肖羊

卯未相合之年，2023年是生肖羊財運爆發的一年，並利於開拓財源，求財之路雖然辛苦，但回報卻有翻倍增長跡象。尤其是正財運走高，上班族薪資收入增長並非難事；經營者可因客源穩定，而能持續穩定進帳。也能夠因一些合作案件或過往投資而獲得收益。農曆3、6、11、12月財運旺，利於進行資金操作、買賣投資。