「女兒節慶典」未滿12歲以下女童可免費遊園；另有不分年齡只要穿著復古碎花服裝的女孩，門票半價。（成美文化園提供）

4月造訪成美文化園，可看到唯美的許願藤、桃紅陣雨樹等限定花季美景。（成美文化園提供）

「松柏軒」景觀餐廳有著270度視野，落地窗能眺望庭園的珍木奇岩。（成美文化園提供）

迎接即將而來的清明、兒童節連假，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園，即日起至5月1日，舉辦全台首創專屬台灣女孩的「成美女兒節慶典」，未滿12歲以下女童可免費遊園；還有不分年齡層，只要穿著復古碎花服裝的女孩們，享半價入園優惠。

成美文化園占地十公頃，以絕美的落羽松景色聞名全台，園區優美景致甚至有「台版兼六園」的美名。這回推出全台罕見的「成美女兒節慶典」，特別結合台灣閩客文化、日本文化打造而成。趕搭4月兒童節連假商機，除了門票優惠外，園區還推出一系列精采活動，包括了讓小女孩感受滿滿愛與祝福的「女兒節裝置藝術」、融入台灣文化，讓親子一起互動的「童趣套圈圈遊戲」、「羊毛氈玩偶品牌展」，「假日和服體驗」讓女孩們盡情沉浸秒飛日本的情境享受，以及4月唯美的許願藤、桃紅陣雨樹限定花季，讓女孩們美照拍不停。

園區分為東、西兩區，東園區可參觀的景致有巨型地景播夢種子、浪漫氛圍庭景等大型裝置藝術，都是拍照的熱門景點；「松柏軒」景觀餐廳有著270度視野，落地窗能眺望庭園的珍木奇岩，一份料理立享國際級美景，並提供婚宴、尾牙、春酒服務。

西區「和園」為台灣島嶼風格的迴遊式庭園，空間寬敞明亮，有著天然畫框、白砂青松、枯山水景、瀑布、池景5大看點。220歲的日本黑松、550歲的楓港柿堪稱鎮園之寶，花草樹木幽邃層層交疊，穿梭其間才能一覽全貌，園丁們將庭園雕琢成詩，遊客漫步其中，細細感受「台版兼六園」的美景。全票300元，含100元商品抵用券。