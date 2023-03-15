該公司說，到2025年，有4分之1銷售的新車將會是純電動車，到2026年提高到3分之1。但BMW沒有指明哪一年的銷售會半數是電動車。

執行長齊普斯(Oliver Zipse)是氫燃料電池車的主要擁護者之一，他表示，可以預想在20年代的中旬開始進入量產。

BMW測試中的iX5氫燃料車，續航力高達500公里，並且可在3~4分鐘內加滿氫燃料。該車並已在多個國家測試中。

BMW也證實了上周對2022年財測，包括汽車部門的息稅前獲利(EBIT)率為8.6%，EBIT為106億歐元，自由現金流為111億歐元。

BMW預計2023年汽車部門的獲利率為8%至10%之間，高於去年提出的7%至9%目標。該公司認為儘管有通膨壓力，豪華汽車需求在2023年仍將保持穩定。

BMW預計，今年歐洲整體新車註冊數量將略微下降，該預測比福斯集團更為保守，福斯此前認為數量將大增。