中國大陸外交部發言人汪文斌15日主持例行記者會。有記者提問，在中方推動下，沙伊兩國在北京舉行對話，同意恢復外交關係。同時，中國政府中東問題特使翟雋近日穿梭於巴勒斯坦和以色列之間，推動解決巴以問題。

中方將在推動中東熱點問題解決方面發揮怎樣的作用。對此，汪文斌指出，中國在中東地區沒有私利，不搞「小圈子」，致力於以巴等熱點問題政治解決，始終是善意、可靠的斡旋者。

汪文斌表示，中東是世界上熱點問題最集中的地區。作為中東國家的好朋友，中國在地區沒有私利，不搞「小圈子」，致力於熱點問題政治解決，始終是善意、可靠的斡旋者。近年來，中國先後提出實現中東安全穩定的五點倡議、政治解決敘利亞問題的四點主張、落實巴勒斯坦問題「兩國方案」的三點思路，近日又推動沙伊北京對話取得重大成果，翟雋特使也在巴以之間穿梭斡旋，得到地區國家和人民的高度讚賞和普遍歡迎。

汪文斌強調，中國將一如既往展現大國擔當，維護正義、主持公道，支援中東國家通過對話協商，自主探索符合地區實際的熱點問題解決方案，根據事情本身的是非曲直決定自身政策立場。國際社會特別是有影響的域外大國應遵守《聯合國憲章》宗旨和國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，尊重中東國家和人民的自主選擇，為推動地區熱點問題政治解決、促進中東和平穩定注入正能量。