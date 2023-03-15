桃園市中壢區中正路三段一棟透天厝14日晚間發生一起命案，57歲李姓男子寄住在66歲陳姓友人家中並協助其裝潢工作，卻因故與42歲的陳妻發生口角，雙方發生扭打，陳妻遭推入住家外排水溝，其養子發現後緊急報案並將人送往醫院仍宣告不治。李男坦承犯行，訊後被依殺人罪移送法辦。

該起命案發生在14日晚間8時許，犯嫌李男與陳姓夫妻檔都從事工程相關工作，雙方認識長達20年，李男因裝潢生意失敗且未婚，長期寄住在陳男家中至今已經13年，他也協助兩夫妻從事裝潢或是清潔工作，不過陳妻對此卻一直都有怨言，認為李男沒付房租，也長期嘲笑他「沒路用」。

14日晚間李男與陳妻又因為積怨已久發生口角，兩人發生扭打，身高170公分的李男先是掐住陳妻脖子，從家中打到家門外，隨後則將陳妻推入3公尺深的排水溝內。養子發現後向警方報案，並與李男一同至醫院，陳妻送醫後宣告不治，檢察官今下午相驗發現身上無明顯外傷，但有多處擦挫傷，法醫排定16日解剖釐清確切死因。