2023國際自由車環台公路大賽南投站15日登場，馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾以3小時46分18秒，拿下單點冠軍黃衫和衝刺綠衫；泰國采亞頌巴獲得個人總成績亞洲冠軍藍衫；澳洲阿堤坎傑克勇奪登山王冠軍圓點衫。

今年賽事由國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，有來自全球24支隊伍、197位菁英選手競技，其中有4支二級職業車隊出賽，還有中華隊及19支洲際職業車隊來台參賽。

國際自由車環台公路大賽南投站總長165.57公里，也是今年環台賽距離的最長的一站。馬來西亞登嘉樓隊的梅傑爾率先壓線奪單站冠軍，並且僅以1秒之差搶走總冠軍黃衫和衝刺綠衫；中華隊出身南投的車手盧紹軒火力全開，在10人領先集團中保持領先長達140公里，可惜在終點前25公里左右氣力放盡，但仍獲得中華隊最佳的單站第44名成績。

南投站賽事分從南投縣政府出發，途經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8鄉鎮市，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道、國立台灣工藝研究發展中心等景點，終點在日月潭向山遊客中心。

南投縣長許淑華表示，這場國際賽事經過8鄉鎮市，終點在日月潭向山遊客中心，沿途風光明媚，透過賽事轉播可以讓全世界看到南投之美；未來將致力爭取國際體育賽事在南投舉辦，藉由對體育的喜愛與關注，提升南投體育競技水準，同時將南投之美行銷至國際，吸引國內外人士到南投旅遊。

環台賽16日最後一站高雄市站，將從佛光山佛陀紀念館出發，終點在高雄國家體育場，總長146.44公里，前4站總成績前6名車手差距只在10秒內，因此將有一場爭奪黃衫的終極大戰。