「中正紀念堂車來速5/17 啟動，日驗1,200 人」

「初步規劃行人、機車各1 個車道、汽車2 個車道；汽車入口為大孝門、機車則從中山南路進入。」

這是2022 年5 月17 日的臺北市新聞。

在疫情於全球蔓延的兩年後，中正紀念堂從一個指標性的旅遊景點，破天荒搖身一變成為大型篩檢站，提供行人、機車、汽車用路人篩檢新冠病毒。在新冠確診者日益增加的臺灣，分布於臺灣各地的篩檢站是提供疫情資訊的前哨站。在這些地方，有許多醫護人員駐守，對民眾進行篩檢，有助政府找出潛伏於社區中的感染者，並指引後續防疫政策的制定。

人體內的淋巴組織，就是類似篩檢站的地方，負責檢查體內是否有外來的病原體、並導引免疫系統來進行清除。其中，最大的一個，就是「脾臟」。脾臟是一個位於左上腹的器官，藏身於第9 到第11 根肋骨之下。大小約為7 至12公分，重約150 ～ 200 克，和一顆土芒果的大小類似。在胎兒時期，脾臟負責造血，但當嬰兒5 個月大以後，免疫監測則成為了脾臟的主要作用，別小看這樣一個不起眼的器官，對人體免疫力的影響可大著呢。

現在，想像你是顆剛從心臟出來的血球細胞，正快速地穿過主動脈弓，向下來到腹主動脈、進入腹腔。接著在肝臟這個位置附近，你進入了一個叫做脾動脈的分支，在脈搏的推動下進入了脾臟。隨著穿過的動脈管徑越來越小，你這趟往脾臟的旅程也越來越深入。在絕大多數的組織，小動脈之後會接著微血管，紅血球攜帶的氧氣會透過薄薄的微血管壁送至組織使用，白血球也可以在此移動到組織間去執行免疫工作，微血管之後會接著小靜脈及大靜脈，血球們便藉此回到肺臟及心臟。然而在脾臟，血球流動的的路線並不是這樣。血球走到最小的小動脈後，會進入一個叫做「紅髓」的特殊結構，這是一個類似海綿的構造，血液的流動速度在這裡會大幅地下降，血液中的各種成分在此與駐守於脾臟的免疫細胞浸泡在一起。

緩慢流動的環境，提供了一個很好的機會讓這些免疫細胞好好地篩檢：血中是否有外來的病原體。並提供一個有利的環境讓吞噬球清除外來物、或是老舊的細胞。過了紅髓之後，血液會通過小靜脈再引流回下腔靜脈、回到心臟。

脾臟約有75% 的結構為紅髓，剩下的25% 是被稱作「白髓」的結構，為各種白血球（主要是淋巴球）的教育營，駐紮著大量的B 細胞及T 細胞。免疫細胞殺死的外來物（或稱作抗原），會被用來訓練白髓裡的B 細胞及T 細胞，進而誘發更專一的免疫反應、產生抗體，讓人體能更有效率地清除入侵過的病原體、並預防未來的感染。對於人類來說，脾臟就像是一個大型的免疫篩檢站，紅髓裡大量的吞噬球會揪出並清除血中的病原體，這些病原體的碎片接著被用來教育「白髓」裡的淋巴球，以誘發後續的免疫反應。

有些人因為意外受傷、或是生病需要移除脾臟。少了這樣一個大型免疫篩檢站，這些沒有脾臟的人們會有較差的免疫力。在眾多病原體中，他們尤其容易感染那些有莢膜、較難清除的病原體，如肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌、流感嗜血桿菌等。也是因此，美國疾病管制署及臺灣衛福部均鼓勵沒有脾臟的病人接種疫苗，尤其是上述3 種病原體。

2022 年5 月，地方政府因應新冠疫情的嚴峻，設立了大型的疫病篩檢站，用以找出受感染的人群，守護市民的健康。在人類腹部的左上角，也有一個芒果大小的疫病篩檢站，用來找出體內是否有外來的病原體，守護你我的健康。雖然不起眼，但它卻肩負重要的免疫功能，它的名字是—「脾臟」。