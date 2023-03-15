原住民族語單詞競賽台東縣初賽今登場，選手臨陣磨槍。（莊哲權攝）

原住民族語單詞競賽台東縣初賽今登場。（莊哲權攝）

台東縣政府今天辦理「第8屆全國原住民族語單詞競賽台東縣初賽」，縣內14所國小及9所國中，計有4個族群、8種方言別共27支隊伍參賽，每組別前2名者將代表台東縣參加全國原住民族語單詞競賽。縣長饒慶鈴期盼透過競賽提高孩子們練習族語的動機，一起學族語、說族語。

今日初賽有27支隊伍，包括馬蘭阿美語、海岸阿美語、東排灣語、郡群布農語、西群卑南語、南王卑南、建和卑南、知本卑南同台競技，其中，瀕危語別參賽隊伍由上一屆2隊，增加到今年7隊。

原民處說明，全國原住民族語單詞競賽以「族語單詞」為競賽項目，讓參賽學生以遊戲競賽的方式「認識」、「熟背」族語單詞，同時強化「聽」、「說」、「讀」的能力。第1名獎金2萬元、第2名1萬5000元、第3名1萬元。

經1天的激烈競賽，計有各組前二名隊伍國小組桃源國小及廣原國小、國中組關山國中與池上國中、瀕危組新生國中及利嘉國小，將代表台東縣參加全國決賽。

縣長饒慶鈴表示，「族語」的使用是文化傳承的關鍵，縣府持續推動族語學習，鼓勵在學校、家庭與社區說母語，輔導族人考取族語認證、辦理衝刺班等課程，並設置族語認證獎勵金，帶動族語風氣。

縣內有21位語推人員，協助營造族語環境及族語復振，去年推辦族語聚會所53處，以族語帶動族人討論部落事務，也輔導族語家庭56戶，今年更特別協助教會推動族語發展，營造部落友善的族語使用環境。