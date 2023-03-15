台中一名人妻發覺丈夫與店裡的女客人外遇，互傳鹹濕簡訊提及，「不好意思昨天把妳X太累」、「我愛妳，不該用草莓來傷害妳」等語，讓她氣得向2人求償100萬元。台中地院審結，判人夫與女客人須連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張，於2011年與丈夫結婚，育有2子女，婚後她盡心為家庭付出，自營火鍋店，還積極投資副業，開設多家服飾店，但丈夫卻向她施以精神與肢體暴力，讓她不得不離婚。

老闆娘控訴，與丈夫婚姻存續期間，丈夫還行跡詭異，與經常來服飾店消費的女客人越走越近，被她發現2人多次發生性行為，還傳送鹹濕的對話與親密合照，認為配偶權遭到侵害，故依法向2人求償100萬元。

對此，男子反控，妻子先於2021年1月離家10多日，拋家棄子，逼他先登記離婚才願意返家，他照做後卻發現妻子將保險櫃的財物一聲不吭全數帶走，認為妻子早已無心維持婚姻，他與女客人也是離婚後才開始互動，同時控訴妻子也與店內的男員工有曖昧舉動，同樣主張配偶權遭侵害，向妻子求償60萬元撫慰金。

台中地院審理時，法官勘驗男子與女客人的對話紀錄，發現男子曾傳送訊息稱，「我愛妳，不好意思昨天把妳X太累」、「我愛妳，不該用草莓來傷害妳」、「真愛就像一場下不停的雨，我們是真愛嗎！」等語，女客人還回應，「你快樂都會翹起來」、「(身體)非常好，一晚好幾次」，等，均可顯見2人關係已經逾越普通男女交往分際，侵害配偶權屬實，故判2人應連帶賠償女方20萬元。可上訴。

至於男方反控妻子外遇求償的部分，法官認為女子與男員工共同出遊時，都有按時向丈夫報備，當女子在臉書發旅遊文時，男子還曾回應「老婆要注意安全」，認為並無女子與男員工偷情一事，證據不足，判男子敗訴。可上訴。