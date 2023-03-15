「2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽」3月15日在桃園國立體育大學田徑場舉辦開幕儀式，來自15個國家、超過200位的好手齊聚林口，當中台灣的地主隊是以年輕的潛優選手為主軸，希望初生之犢不畏虎，並藉由國際賽經驗提升實力。

睽違4年再辦理亞洲盃，中華民國射箭協會理事長林鴻道率先歡迎各國選手與會，期許大家以「箭」會友，同時欣賞台灣風光。甫上任體育署長的鄭世忠則表示上任以後正努力替單項協會爭取補助，增加台灣在世界的影響力。

15日除了是開幕儀式，也是首個公開練習日，選手均把握機會試試身手與適應環境，中華隊本次教練團包括反曲弓的宋佳駿、郭振維，複合弓的林佳瑩、廖健男，兩屆奧運國手郭振維表示，這次不僅選手年輕，自己也是第一次擔任國家隊教練，希望能將經驗傳承下去。

本屆中華隊成員有：反曲弓的張譯中、蔡明修、黃立承、李采璇、江育彤、林嘉妤、李彩綺，複合弓的王成翎、李恩祐、黃錦樂、吳子瑋、林佳欣、徐萁蔧、蕭宇倢、陳芳翊，都是體育署112年度培育優秀或具潛力選手的名單成員。

李彩綺已是第三度當選國手，經驗相對豐富，曾親身對戰過南韓等勁敵，不過這是她第一次「在家比賽」，她自認運氣不錯，「有些學長姊第一次比賽就是大型國際賽，我是循序漸進，這次在國內比，希望自己可以在心態上有所突破。」

反曲弓的張譯中則是首度披上國家隊戰袍，其實他在2022年杭州亞運就曾叩關選拔賽決選，可惜經驗不足遭淘汰，但當時16歲之齡的身手已經讓大家有所期待。他自認高中二年級時曾陷入低潮，跟教練討論後決定暫停參加聯賽，好好在校內調整。

「高一時什麼都不怕，但高二時覺得自己想太多，想把動作、力量做流暢一點，再出去挑戰。」張譯中跟年長他3歲的2022年世界盃國手蘇于洋走幾乎一樣的射箭路，國小到大學都讀同一間學校，他也是張譯中的小偶像，「每當緊張、有壓力的時候，他都會給我一些建議，畢竟他經驗豐富，很感謝學長。」