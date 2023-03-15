高雄漢神巨蛋店推出限量版「超值學生雙人套餐」，原價425元，特價340元。 （八色烤肉mini提供）

「個人吃鴨」套餐吃得到1／4只櫻桃片皮鴨、6片荷葉餅皮、鹽酥鴨架、厚功鴨架粥，業者加贈自製泡菜及特製香辣粉。（鴨棧提供）

「厚功鴨架粥」吃起來有飽足感，滋味鹹香清爽，帶有迷人鴨肉香。（鴨棧提供）

看好獨食市場「錢」力無窮，餐飲業者紛紛另創新品牌，推出友善單身族的個人套餐，像是燒肉、烤鴨等原本只能多人共享的美食，也走向份量小而美、小而精緻，一個人即可輕鬆享用。台韓合作的「獨食」餐飲品牌「八色烤肉mini」，第三間店插旗新竹，祭出2款XL雙拚套餐「大mini系列」，不管是牛豬雙拼還是雙豬火拼，售價380元。另外，台中「鴨棧」也推出「個人吃鴨」套餐，讓原本要多人共用的美味烤鴨，一個人也能大快朵頤。

「疊疊肉」重磅登場 XL肉盤380元超值

「八色烤肉mini」繼去年在北高兩地展店後，受到許多「獨食」饕客的喜愛，甚至有一周前往用餐兩次以上的消費者，貨真價實打破韓式燒肉必須2人以上才能「共食」的方式與習慣性。許多資深mini粉絲都引領期盼，究竟大份量的肉品套餐何時推出，「八色烤肉mini」有感消費者期待的心，在第三家門市新竹巨城店開幕之際，趁勢推出「大mini系列」，由「經典八色牛豬雙拼 」與「人氣雙豬火滋雙拼」率先登場。

「經典八色牛豬雙拼」肉盤組合為韓國經典水梨醬醃牛五花搭配八色烤肉，八色烤肉即八種醃醬口味豬五花任選一種；「人氣雙豬火滋雙拼」則是祕漬醬醃厚切梅花豬搭上嫩烤松阪豬，煎烤至焦香的豬肉與牛肉，肉汁飽滿滋味迷人，加上XL的巨無霸份量，「疊疊肉」的視覺滿足與貨真價實的飽足感，吃貨必收。兩款「大mini系列」在全台3間門店均有販售，售價380元，供應至5月4日止。

此外，身處在高雄巨蛋旁「八色烤肉mini」高雄漢神巨蛋店，有鑒於T1 League球季例行賽正在持續開打中，吸引許多熱愛籃球的學生族群不定期前往觀看賽事，即日起至5月4日，業者特別推出限量版「超值學生雙人套餐」，肉盤組合為韓國經典水梨醬醃牛五花搭上秘漬醬醃厚切梅花豬，白飯2碗、小菜2款、湯2碗和包肉菜2杯，只要出示學生證直接即可點購 ，原價425元，歡慶新竹門市開幕，開心價340元，加量不加價。

櫻桃烤鴨外帶專賣店 單人烤鴨餐免300元

以櫻桃烤鴨在臺中美食圈闖出名號的「柴火火焰烤鴨餐館」，有鑒於COVID-19疫情延燒3年多來，市場消費習慣出現大變革，順應時勢於去年12月推出專攻外帶市場的新品牌「鴨棧」，以外帶烤鴨迎戰消費新思維。

瞄準近年興起的「獨食」商機，「鴨棧」順勢推出「個人吃鴨」套餐，讓原本要多人共用的美味烤鴨，一個人也能大快朵頤。「鴨棧」的個人烤鴨套餐吃得到1／4只櫻桃片皮鴨、6片荷葉餅皮，烤鴨靈魂醬料甜麵醬與蔥段一樣都沒少，再加贈經過兩次發酵的自製泡菜及特製香辣粉；另外還能吃到鹽酥鴨架及有飽足感的厚功鴨架粥，一個人也能輕鬆大啖烤鴨大餐，300元有找的價位，荷包輕鬆無負擔。