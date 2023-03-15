首次和曖昧對象約會，多數人都希望自己能有好表現。一名女網友最近和曖昧對象看電影時，發現男方竟然有將近2小時都緊盯著她看，因此覺得相當不舒服，直說：「超明顯的耶，明顯到我不能好好看電影」，最後她更火速決定結束這段曖昧關係，大嘆：「我的粉紅泡泡破了」。

原PO在論壇《Dcard》發文抱怨，日前曖昧對象約她看電影並共進晚餐，讓她覺得兩人有機會升格戀人，未料電影開始前男方卻「大暴雷」，不停分享事先查好的劇情內容，而電影開始播放後，男方的行為更讓原PO覺得憤怒。

原PO無奈表示，雖然電影院很暗，卻一直能感受到隔壁男方緊盯的目光，「2小時半的電影，他大概有2小時都在看我！其實超明顯的耶，明顯到我不能好好看電影」，且原PO擔心會和男方對到眼，甚至不敢隨意變換坐姿，直說：「越看我越火大！越不爽！」

電影結束後，兩人還是依照原計畫共進晚餐，不過原PO敢怒不敢言，只好專注吃飯，不想主動聊天、開啟話題，最後兩人沉默地一起走去搭捷運，結束這段約會。原PO表示，無法忘記看電影時被男方一直盯著的感覺，「我的粉紅泡泡破了，之前忽略的事無法再忽略，瞬間清醒」。文末，原PO強調，這次約會是AA制，並沒有占男方便宜。

對此，有不少網友留言討論，「別的我覺得都能替他解釋，但是暴雷真的會氣」、「我也有相同經驗，瞬間冷掉+煩躁感up，不尊重電影院的通通拖出去」、「要互動我就約逛街了，約電影院幹嘛」、「不夠喜歡的覺得很煩，夠喜歡的看我2小時都沒問題」。不過也有人替男方緩頰，「感覺有點可憐，可能第一次跟妳看電影很興奮，想表現一下，結果功課做太過頭了」。