「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在他自己的節目上談論說，80年代那一輩的肌肉籃球絕對沒有比較厲害，他們老是批評現在的球員，事實上他們那年代只是打的凶狠，這不表示他們是更好的球員。

「80年代的球員打不過90年代、2000年代以及現在的球員，省省吧。80年代的那套防守其實被嚴重誇大了，那些利用粗暴的犯規方式來防守的球員，並非是優秀的防守球員，粗暴的犯規絕對不是優秀的防守，真正優秀的防守球員是在規則允許之內成功阻擋對手。」

亞瑞納斯舉例麥可喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、裴頓（Gary Payton），他們都不是靠犯規防守的，他們都是在規則內防守的真正高手。「80年代那些拚命犯規、使出金臂勾打你的人，那些根本不能叫做防守球員，說他們擅長防守根本是很愚蠢的想法。」主持人也提到，現代球員有更好的醫療和科技，更有效率的鍛鍊方式。

除此之外，亞瑞納斯大肆嘲笑80年代的球員，「那些老傢伙嚷嚷著自己可以擋得住詹姆斯（LeBron James），他們當年在襪子裡藏著藥品，在飲料罐裡裝啤酒，想想看你得蠢到什麼樣才能做出這種事？」亞瑞納斯未免把老前輩奚落得太慘了，NBA早年確實是有兼職的和嗑藥的球員，但是在1980年代的球員已經算是非常專業了。

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