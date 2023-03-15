3月18日起到31日限期兩周，「香醇牛奶鍋」免費升級為「香醇牛奶龍蝦鍋」且無限供應。（青青格麗絲莊園提供）

堪稱全台首創的「翡翠鮮蝦腸粉」，是與7-11合作推出的限量商品，春季菜單也能無限暢吃。（青青格麗絲莊園提供）

「龍蝦之夜吃到飽」受歡迎，4月13日、20日、27日三天晚間6點將再次舉辦。（豐FOOD海陸百匯提供）

餐檯上提供現切牛排、椒鹽天使紅蝦、酸菜龍虎斑湯與生蠔等海陸好料，讓民眾吃好吃滿。（豐FOOD海陸百匯提供）

「豐FOOD海陸百匯」4月推出鮪魚季，猜對鮪魚重量，可免費拿吃到飽餐券。（豐FOOD海陸百匯提供）

台灣人愛吃Buffet，吃到飽市場競爭激烈，餐飲業者無不推出奇招吸客。主攻港點吃到飽的青青格麗絲「港點百匯」推出春季新菜單，限時兩周，香醇牛奶鍋免費升級為「香醇牛奶龍蝦鍋」，還可無限續點。而「豐FOOD海陸百匯」祭出4月鮪魚季，猜對鮪魚重量，可免費拿吃到飽餐券；更有爽吃龍蝦和鮪魚生魚片的「龍蝦之夜＋鮪魚解體秀」，多元的優惠與特色，讓民眾省錢吃Buffet。

「港點百匯」端春季新菜 「牛奶龍蝦鍋」吃到飽

座落於桃園的青青格麗絲「港點百匯」，是「青青」婚宴文創集團於2022年3月推出的全新品牌，主打現點現做的港式料理及粵菜，烤炸類、燉湯、熱菜通通無限供應，現場更有港味十足的復古推車服務，提供各式各樣蒸籠類點心；再加上機器人送餐以及戶外主題莊園，吸引不少民眾前往用餐，假日時常一位難求。品牌即將屆滿一年，今年3月新推一系列春季菜單，答謝消費者一年來的支持。

歡慶春季新菜單上市，3月18日起到31日止，「香醇牛奶鍋」免費升級為「香醇牛奶龍蝦鍋」，且無限續點，奶香味十足的牛奶鍋加入鮮彈牙的龍蝦，融合鍋內原有的豬肉、白菜、蝦球等豐富食材，鮮味、甜味在嘴裡爆發，令人吃到欲罷不能。

本次新一季菜單上線，現點現做超過60道經典粵菜與精緻獨特的港點，共有10種品項分類，滿足不同顧客的喜好。其中被網友爆點的餐點則是全台首創的「翡翠鮮蝦腸粉」，這道與7-11合作推出的限量商品，現在在餐廳現場也能無限暢吃，翠綠海藻腸粉加入新鮮蝦仁，蝦仁飽滿鮮甜，視覺和味覺雙重滿足。而午間限定的「祕製脆皮雞」、晚間限定的「火焰櫻桃鴨」，都是主廚拿手好菜；另外，加價購的焗烤起司龍蝦也是人氣超夯的品項，經典的臘味蘿蔔糕、魚翅錦繡羹、明爐燒鴨與酒香十足的紹興醉雞、麻辣水煮魚與左宗棠子雞，統統無限供應。

豐FOOD7場「鮪魚秀」 猜對重量免錢吃Buffet

台北大直地區「豐FOOD海陸百匯」堪稱店內招牌之一的「龍蝦之夜吃到飽」活動，3月連辦4場一票難求，業者日前也公布4月份最新場次，分別是4月13日、20日、27日的晚間6點。除了龍蝦吃到飽，餐檯上還提供現切牛排、椒鹽天使紅蝦、酸菜龍虎斑湯與生蠔等海陸好料，讓民眾吃好吃滿。

此外，「豐FOOD」每年都讓人期待的鮪魚季，今年業者更直接連辦7場，顧客只要猜對鮪魚的重量，即可獲贈免費吃到飽餐券，現場提供新鮮的鮪魚生魚片和異國鮪魚創意料理。鮪魚解體秀日期分別為4月9日、13日、16日、20日、23日、27日、30日7場，其中13日、20日、27日三天，超狂的「龍蝦之夜＋鮪魚解體秀」兩「味」主角同時登場，可爽吃龍蝦和鮪魚，不管是龍蝦控還是鮪魚控，統統被滿足。

慶祝４月兒童節，「豐FOOD」也祭出兒童優惠，整個４月，只要是140cm以下的小朋友用餐消費，即贈送1張兒童平日下午餐免費券。