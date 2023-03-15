民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，柯主席確定明後兩天會到訪彰化，鎖定彰化在地產業與公益團體等進行拜會。(本報資料照片)

台灣民眾黨主席柯文哲積極備戰2024年總統大選，明後2天將下鄉彰化全縣走透透，將聚焦在地方產業與社會公益，有多個非公開行程；16日中午將現身喜樂小兒麻痺關懷協會，與身心障礙朋友一起手作，17日晚間則在彰化縣黨部與黨員相見歡，民眾黨彰化黨部證實，表示黨員期待已久，柯p明後天將旋風訪彰。

民眾黨主席柯文哲積極展開下鄉拜會行動，陸續走訪新竹、苗栗等地，16日確定走訪彰化，據了解將到訪二林、芳苑、鹿港、福興、田尾、永靖等地，行程滿檔，聚焦在產業與公益，將探訪多個牧場、公益團體等單位。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，柯主席確定明後兩天會到訪彰化，鎖定彰化在地產業與公益團體等進行拜會，黨部這邊收到很多黨員與粉絲來信，希望柯主席能夠到彰化，如今終於敲定時間，大家都很期待。

被問到柯文哲是不是為總統路做準備，張雪如則表示，聽取多方意見不是壞事，這次下鄉主席準備很多，相信會跟地方有很好的交流，未來大家一起努力，不管是為彰化，還是為台灣這塊土地。