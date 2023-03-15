寶齊萊（Carl F. Bucherer）今年歡慶135周年，推出五款Capsule系列，以高CP值搶市，其中一款頂級馬利龍雙外緣陀飛輪黑色限量表，鈦金屬內膽嵌入鍛造碳表殼，更加輕盈耐磨，每只表的碳纖紋路都是獨一無二，搭載CFB T3000自製機芯，全球限量30只，來台僅一只，更是台灣表迷鎖定搶訂的目標。

寶齊萊馬利龍雙外緣陀飛輪黑色限量表，全球限量30只，188萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊Capsule系列總共有五款，皆以黑色入魂為主題，外觀更加

寶齊萊馬利龍外緣動力萬年曆黑色限量表，全球限量88只，118萬元。（Carl F.Bucherer提供）

時尚，除了頂級版馬利龍雙外緣陀飛輪黑色限量表，還有馬利龍外緣動力萬年曆黑色限量表，搭載CFB A2055自製機芯，限量88只，以及寶齊萊外緣大日曆腕表，搭配自製CFB A2011專利機芯，限量188只，三款都是採用高科技鍛造碳表殼。

另有傳承系列年曆雙盤黑色計時碼表和馬利龍飛返黑色計時碼表，表殼採用DLC類鑽碳塗層精鋼錶表，也是一徑的黑色，為寶齊萊的前衛時尚下了最佳註解。