韋伯太空望遠鏡再度捕捉到罕見的宇宙影像！美國太空總署（NASA）昨（14）日發布WR 124恆星的「垂死」畫面，恆星的外層被彈射到太空中四散開來，宛如一朵閃耀紫金色光芒的櫻花綻放，讓科學家大為驚嘆。

根據美聯社、太空資訊網站「Space.com」報導，沃夫-雷耶（Wolf-Rayet star）恆星「WR 124」位於人馬座，距離地球大約1萬5千光年，質量估計有太陽的30倍之多。韋伯太空望遠鏡於去年6月拍下它的照片，可以看到在變成超新星（supernova）爆炸之前，WR 124噴出一團團光亮的氣體，形成星雲。

韋伯太空望遠鏡拍攝到恆星「WR 124」垂死畫面。

NASA官員表示，WR 124噴出的星雲質量，已經超過太陽的10倍。「宇宙塵埃十分重要，它能保護正在發展的恆星，聚集在一起形成行星，也能充當分子形成和聚集的平台——例如地球生命的起源，」NASA表示。「儘管如此，還有很多塵埃超出天文學家目前所能理解的範圍。」

事實上，這並不是NASA首次針對WR 124恆星進行觀察。幾十年前，哈伯望遠鏡也曾攝下這顆恆星的照片，當時看起來就像是一顆缺乏細節的火球。

而耗資100億美元打造的韋伯望遠鏡，主要觀測的波段為紅外光，比哈伯望遠鏡更廣，預期將協助科學家解開更多關於宇宙塵埃的謎底。