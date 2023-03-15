台中市府舉辦張育成祝福見面會，市長盧秀燕贈送台灣茶葉、快樂襪給張育成，表示祝福。(林欣儀攝)

在2023世界棒球經典賽中表現傑出、獲頒A組MVP最有價值球員的張育成，15日參加台中市府舉辦的祝福見面會，台中市長盧秀燕特別贈送他瑪利亞青年創作的快樂襪，祝福張育成返回美國大聯盟紅襪隊能發光發熱。張育成則說，這一次是帶著大家的鼓勵回去美國，一定全力以赴，不辜負球迷期盼。

台灣隊在世界棒球經典賽A組預賽中雖無緣前進東京，但選手們表現不凡，其中被封為「國防部長」的張育成，亮眼成績更獲得關注，因張育成即將返回美國大聯盟出席紅襪隊春訓，市府特別舉辦祝福見面會，盧秀燕送上台灣茶葉，盼讓張育成一解思鄉之情。

盧秀燕表示，張育成能當選最有價值球員，除了他球技驚人，更因能團結國人的士氣。張育成剛返國時來找過她，當時他面臨很大壓力、有點忐忑，但在賽中努力表現，是年輕人的榜樣；現在張育成很快要返回美國，特別邀請他茶敘，告訴他他不寂寞，因為台灣人都會為他加油打氣。

張育成則說，這份榮耀是屬於大家的，因為有人願意相挺，讓他感到不孤單；在國外若表現不好就是表現不好、沒人會理你，會讓人感覺孤獨，但這次回美國的感受與過去不一樣，因為是帶著大家的鼓勵，相信大家都惠關注他在國外的賽事，會努力打出自己的價值，不辜負球迷期待。

至於張育成最為人說道的「敬禮」手勢，他說，這個手勢大家都可以用，是表達尊敬的意思，也想表示「報告班長，我做到了」的意思。