今日啟用的新戶外活動場，防逃圍籬高度最低僅140公分。（蔡佩珈攝）

過去遊客來台北市立動物園無尾熊館，僅能用2面觀察窗觀察，若無尾熊在隱蔽地方休息，往往難以見到牠們。動物園15日正式啟用新戶外活動場，並降低防逃圍籬高度至140公分上下，讓民眾幾乎零死角觀賞無尾熊，由於牠們對聲音較為敏感，新戶外活動場僅在平日下午開放，建議民眾經過時放低音量及放慢動作，避免打擾無尾熊作息。

無尾熊族群自1999年來到台北市動物園，已經成為遊客熟悉的動物朋友，在動物園照料下，無尾熊數目已從原本引進的2隻變成16隻，園內照養空間也開始不夠。無尾熊館長王建博說，雖然無尾熊多在室內館活動，但也需要適時到戶外場曬太陽、活動，才能增進身心健康，無尾熊數量一多，使得牠們必須排隊使用。

基於提升無尾熊戶外活動空間的想法，動物園去年起鎖定無尾熊館1館對面的花園用地，透過1年規畫、設計及測試，才終於增設新戶外活動區域，並於15日下午正式啟用。由於新戶外活動場地近似於半橢圓形，防逃圍籬高度也相較1館減少約80公分，觀賞死角已減少許多。

動物園說明，考量到無尾熊敏銳聽覺及晨昏活動習性，無尾熊戶外活動區域僅在遊客較少的平日下午開放，未來持續視現場狀況調整開放時間。

王建博補充，無尾熊是聽覺敏銳的動物，一點聲響都會影響作息，園方至少8年前開始針對牠們進行脫敏訓練，今日啟用新戶外場，無尾熊適應狀況良好。而新戶外場距離動物園遊客列車近，已在事前協調相關單位，盡可能降低車輛進出音量。

他提醒，民眾走到無尾熊戶外活動場域，務必放低音量、放慢動作，不得探頭或伸手觸碰無尾熊，如此牠們才能安心地在場內活動。若戶外活動場狀況良好，將考慮延長開放時間。