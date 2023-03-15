男女朋友交往後，有些人會住進男/女朋友的家中，然而，有名女子抱怨，弟弟女友住進家裡後，不僅自己用的保養品、化妝品被動過，甚至對方的生活習慣極差，月經的血滴在馬桶蓋上也不清理，洗澡後的髒內衣褲也隨意放在廁所，最誇張的是，家人都還在家時，對方的「呻吟聲」卻很不禮貌，種種行為讓她非常生氣，上網求助網友怎麼將2人趕出去外面住，不要影響家中和善的生活。

一名女子在臉書社團「爆怨2公社」發文，她抱怨弟弟去年交了「不是很禮貌的女友」，每個月一次來家裡住不會打招呼，也把大家當陌生人看待，她提到，直到前陣子弟弟女友「算是住進來了」，雖然印象差，但是還是會將對方當成妹妹看待、照顧。

女子表示，家人煮飯多算弟弟女友一份，卻被對方嫌煮太油，不僅如此，還會擅自到她房間偷用她的保養品、化妝品，甚至亂動她的保健食品，她問了對方，對方也承認「有」，又說「借用一下不能嗎？又不是偷走」，讓她相當傻眼。

她還提到，弟弟女友生活習慣差，上完廁所不沖水外，剛好「大姨媽」來時，還不慎將幾滴「月經血」滴在馬桶蓋上，都是她在幫忙善後，還有，洗完澡換下來的內衣褲也亂丟在廁所內，最後，她說到偶爾在家會聽到對方的「呻吟聲」好幾次，認為這樣的行徑有些不太禮貌；弟弟女友的種種行為，讓她非常不滿，雖然她有暗示提醒對方，但對方僅冷淡回應「喔好！」，爸媽因為疼弟弟而懶得去唸對方，讓她氣得上網求救「還有什麼辦法可以把他們趕出家？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「天啊！要是我，我就直接講然後以後房間上鎖」、「家教跟水準有夠低」、「弟弟如果可以接受，這種沒教養的，妳再多抗議也沒用的」、「誰煩惱誰改變，訊息公開在家人群組讓她成為大家的煩惱，才會有人出來」、「妳弟的問題比較大，眼光也太差找這種女生」、「沒人開第一槍，這樣的情形只會繼續下去」。