堅決抗中的美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）今年一月時曾宣稱中國大陸為「敵人」，並推動立法阻擋中資購買該州土地，昨天他在接受美國媒體採訪的時候再談中國大陸威脅時談到，為了摧毀美國，中國已經計畫了2000年，吸引了無數網友前往圍觀。

South Dakota governor Kristi Noem is asked what the Chinese *Communist* Party has been up to lately in South Dakota. Noem reports they haven't come out there yet, but she'll make sure South Dakota is "extremely aggressive" in thwarting China's plan to "destroy the United States" pic.twitter.com/e1VG2cUYeB — Michael Tracey (@mtracey) March 12, 2023

諾姆在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時再次談到，不能讓中國大陸購置任何土地，南達科他州作為表率成為美國第一個州這麼實施的，隨後她提出：「為了摧毀美國，中國已經計畫了2000年。」引起網友熱烈討論。

有網友＠TAktionare貼出兵馬俑的照片一本正經的說：「現在我懂了。」(兵馬俑距今約2200年)，另一名網友@jimgris則慌張表示：「該死。這都得怪凱撒大帝政府。是他們讓事情失控！」（時代差約1個世紀）

Now i get it pic.twitter.com/ebAnMGdSpB — Björn Sickel (@TAktionare) March 14, 2023

另一名網友@TheoFlechter888則指出，張飛、劉備和關羽桃園三結義發誓滅美。（應為西元180至200年間，搞笑勿認真），

Kristi Noem: China has a 2000 year plan to destroy the United States.@govkristinoem



Zhang Fei, Liu Bei, and Guan Yu swearing a sacred oath to destroy the United States. https://t.co/FDj5kwKTvj pic.twitter.com/R5pGpTQeMf — Theo Fletcher (@TheoFletcher888) March 14, 2023

除了搞笑以外，也有網友@Jes_J_Bel認真的回應了這樣的言論：「我的年紀夠老了，經歷過20世紀的80年代，當時許多美國人被日本經濟的成功嚇壞了。日本人購買了許多美國的房地產，引起了我們被佔領的妄想。還有一些社會活動，工人們在攝影機面前用大錘砸爛日本汽車。」