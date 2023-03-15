堅決抗中的美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）今年一月時曾宣稱中國大陸為「敵人」，並推動立法阻擋中資購買該州土地，昨天他在接受美國媒體採訪的時候再談中國大陸威脅時談到，為了摧毀美國，中國已經計畫了2000年，吸引了無數網友前往圍觀。
諾姆在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時再次談到，不能讓中國大陸購置任何土地，南達科他州作為表率成為美國第一個州這麼實施的，隨後她提出：「為了摧毀美國，中國已經計畫了2000年。」引起網友熱烈討論。
有網友＠TAktionare貼出兵馬俑的照片一本正經的說：「現在我懂了。」(兵馬俑距今約2200年)，另一名網友@jimgris則慌張表示：「該死。這都得怪凱撒大帝政府。是他們讓事情失控！」（時代差約1個世紀）
另一名網友@TheoFlechter888則指出，張飛、劉備和關羽桃園三結義發誓滅美。（應為西元180至200年間，搞笑勿認真），
除了搞笑以外，也有網友@Jes_J_Bel認真的回應了這樣的言論：「我的年紀夠老了，經歷過20世紀的80年代，當時許多美國人被日本經濟的成功嚇壞了。日本人購買了許多美國的房地產，引起了我們被佔領的妄想。還有一些社會活動，工人們在攝影機面前用大錘砸爛日本汽車。」
#美國 #南達科他州 #州長 #諾姆 #Kristi Noem
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。