13、14日連續2天成功攔阻4件臨櫃匯款詐騙案，守住民眾逾700萬元的血汗錢。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府警察局羅東分局積極推動「警銀聯阻防詐」，由分局長、副分局長親自陸續拜訪轄內47家金融機構，其業務單位也持續不定時的利用銀行開會時間前往宣導，近期成效顯著；13、14日連續2天成功攔阻4件臨櫃匯款詐騙案，守住民眾逾700萬元的血汗錢。

據了解，13日一名婦人因接獲投資訊息，對方要求先匯款400萬元保證金才能加入投資飆股群組，婦人有點懷疑，覺得有詐，便至公正派出所詢問，經值班員警解釋後，婦人恍然大悟，未將款項匯出。

羅東分局14日又分別接獲富邦銀行及元大銀行報案，稱有民眾想要大額匯款，行員驚覺有異遂通報警方確認，經員警到場了解，2位民眾因接獲訊息邀請投資股票及珠寶，並分別要求匯款180萬及90萬元，員警積極向民眾解釋此為詐騙集團慣用手法後，才打消他們匯款的念頭。

另有一名老婦人日前在通訊軟體收到假冒其孫子來訊，聲稱要開店投資，要跟阿嬤借款35萬元，行員發現帳戶名跟孫子的不一樣，老婦人解釋孫子是因為跟朋友一起投資，所以使用朋友帳戶，經行員再次確認詐騙集團要求匯款的帳戶為警示帳戶，才讓老婦人認清來訊的不是孫子。

羅東分局今上午有至富邦和元大銀行頒發其攔阻成功的行員感謝狀和慰問品，請繼續守住第一道防線，守住民眾的血汗錢，協助打擊詐騙。另呼籲，保證「高獲利、低風險」的好康投資，都是騙人的，有任何問題可打110、165詢問。

縣府團隊也協同鄉鎮市公所人員成立「打詐宜蘭隊」，縣長林姿妙亦錄製反詐宣導廣播，透過垃圾車、回收車向大家喊話提醒，希望縣民都能「識詐不被詐」。