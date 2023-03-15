勞動部潮州就業中心將於16日上午9點半至12點半，在竹田鄉公所3樓舉辦「竹田地區現場徵才活動」，有16家廠商共同釋出299個工作機會，且當中有超過4成的職缺起薪在3萬元以上，歡迎有興趣的民眾到場應徵。

潮州就業中心指出，為協助竹田及鄰近鄉鎮的待業與轉職民眾快速找到合適的工作，將於16日上午在竹田鄉公所3樓舉辦廠商聯合徵才活動，當天總共邀請16家廠商，聯合提供200多個職缺讓民眾現場面試。

中心表示，當中有超過4成的職缺起薪在3萬元以上，包括中鋼保全公司的安全管制人員與安檢員、正翊國際公司的電信門市人員、華山社會福利慈善事業基金會的社區服務員、吾老莊住宿長照機構的照服員、鼎立飯店公司的接待員、餐飲服務員、接待組長、餐廳主任與工務主任。

以及墾丁福華渡假飯店的房務員、三元能源科技公司的作業員、明揚國際科技公司的品質檢驗員、巧新科技工業公司生產技術員、生產組長、工務技術士與汙水處理專員，與墾丁雅客小半島的酒水搭配專員等，想找工作的民眾請把握機會。

潮州就業中心主任楊采蘭說，在全球疫情管制逐步解封後，不少廠商都有缺工的情形，也願意提高薪資與福利來吸引人才，待業中或有轉職意願的民眾，不妨趁此機會積極前來面試。想了解更多資訊，歡迎撥打08-7882214洽詢潮州就業中心。