台電長期虧損，外傳3月下旬的電價審議會可能調漲電價。此外，經濟部也計畫在兩個月內檢討產業用戶水價，可能調漲。「Yahoo奇摩」14日起對於水電傳出恐雙漲，進行網路民調，其中針對「你贊成調漲電價嗎」進行的網路民調，截至15日，已有逾1.2萬名網友投票，72.5％網友不贊成調漲電價。
「Yahoo奇摩」14日起針對「經濟部計畫調漲產業用戶水費，你贊成嗎」進行網路投票，截至15日傍晚5點30分，已有逾1.2萬名網友投票，有36.1%的網友表示完全不贊成，16.0%表示不太贊成；21.1%表示還算贊成，18.8%表示非常贊成；8.0%不知道／沒意見。
另外，該民調問到「你贊成調漲電價嗎」，有49.4%的網友表示完全不贊成，23.1%表示不太贊成；12.9%表示還算贊成，7.7%表示非常贊成；6.9%不知道／沒意見。
該民調也詢問「你贊成調漲哪方面的電價」，有45.6%的網友表示兩者皆不贊成，15.3%表示兩者皆贊成；29.5%表示贊成調漲產業電價，僅1.7%表示贊成調漲民生電價；7.9%不知道／沒意見。
文章來源：「Yahoo奇摩」網路民調
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