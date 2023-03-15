過去台中市候車亭的服務燈以輪椅標誌，民眾時常誤解是身障者專用，台中市交通局將服務燈改為黃色笑臉，去年1月共136座服務燈啟用，大獲好評，今年3月10日再增加100座候車服務燈，讓民眾搭公車更加安全便利。

交通局長葉昭甫說，原服務燈以輪椅圖示做為識別標誌，經常造成民眾及司機誤解，以為服務燈僅提供輪椅族使用，交通局因此設計全新服務燈識別標誌，以搖動鈴鐺發要求服務的概念發想，描繪出黃色笑臉鈴鐺圖案，再由後端管理系統更新至全市候車亭服務燈，提供司機與民眾候車亭服務燈設備與系統識別。

葉昭甫說明，交通局2021年開始推動公車候車亭服務燈建置計畫，第1期完成市區中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興、五權（西）路，以及部分台灣大道等路廊，共136處候車亭服務燈系統，開放使用後，民眾普遍反應良好，尤其年長者或輪椅族可以更安全地等候公車，又可降低民眾路邊攔車風險。

葉昭甫進一步說明，交通局考量弱勢族群就醫需求，盤點行經台中市大型醫療院公車路線沿線候車亭，再爭取經費推動2022年公車候車亭服務燈擴充建置，建置新增加的100座候車亭服務燈系統。

葉昭甫指出，推動捷運建設與提升公車服務品質是促進台中市大眾運輸發展的兩大主軸，交通局將持續推動公車候車亭服務燈建置計畫，讓這項服務普及到各候車站點，優化候車環境，提升大眾運輸服務品質；交通局同時要求公車業者督促駕駛員配合服務燈系統停靠載客，倘遇有身心障礙乘客，更應主動給予相關乘車協助。