星途正旺的范少勳去年4月當了爸爸。（青春期提供）

范少勳透露昨晚又再度以這姿勢抱女兒睡整晚。（青春期提供）

范少勳去年4月當了爸爸，女兒超級可愛。（青春期提供）

范少勳與同門師兄姚淳耀都在上月情人節公布人生喜訊。（青春期提供）

曾獲金馬獎最佳新演員獎的29歲男星范少勳星運正旺，今年2月14日宣布已升格人父，與交往11年的女友Lucy去年4月生下金牛座女兒「小哺」，不過兩人至今尚未正式登記結婚。他15日首度侃侃而談新手奶爸心情，透露將在女兒4月23日周歲生日當天跟另一半去辦結婚登記，坦言女兒現在跟媽媽姓葉，他的父母對此也不在意。

范少勳說，很多朋友、長輩都是上個月跟媒體同時接收到這消息，在女兒出生前只有雙方父母知道此事，連外婆都是今年過年才知道自己已經當「阿祖」，他帶女兒回去當禮物，給身體不太好的老人家在過年時有個驚喜。他說起初做這個選擇並未在計畫內，雖然跟太太交往11年、都非常喜歡小孩，不過他好像沒有到覺得可以真正做好父親的時間點，但太太已經35歲比他大，她覺得必須在最健康、年輕時先生小孩比較好。坦言當知道另一半懷孕時，當下震驚，不知如何消化這件事。

「真的非常感謝太太這11年，不論過去到現在，相信我可以是她身邊的男生，也相信我可以成為父親，她覺得我有這能力，所以她覺得可以做這件事，我也想要試試看。而我唯一能做到的事，就是必須捨棄一些我喜歡的事情， 所有時間都專注都在小孩身上。但我還不夠成熟到知道怎麼面對，我也沒有第一時間告訴公司，我是寶寶出生6個月才跟公司說，因為我自己也還一直在消化、怎麼面對」。

他說，當時因經紀人不在台灣，那陣子他又在拍《模仿犯》、《因為你如此耀眼》、《不良執念清除師》等戲劇，也怕因為這件事讓自己工作表現不好，所以盡可能先把工作上該做的做到，等時間點到了沒那麼忙，才跟經紀人說這事。而太太這段期間也很辛苦，「這兩年從開始懷孕到現在，她都沒跟朋友聯絡，怕事情被太多人知道，那當下是因為我還沒準備好，我太太很包容我因為工作、職業而做這件事」。

范少勳表示，在這個過程，他也還在適應這件事，「可能過去到某個階段，大家接受的是范少勳這個角色、這個樣子，今後我好像得重新嘗試讓大家相信范少勳是一名父親，但同時間可以把該做的事做好，我還在適應跟挑戰。之前可能花了10年到有些人氣、有討論度，接下來可能有些改變，但會持續把演員這件事做好、這是我的專業，現在繼續努力也會被看到」。

他說因為原本永和的房子還給親戚，他把媽媽也一起搬到林口，現在同時間要負擔家裡、小孩，也要照顧媽媽，付兩間房子的房租，「是一個挑戰，但這是很幸福的挑戰！」他下月結婚登記後不急著辦婚禮，因為還是希望先買房子，坦言從以前到現在，他一直很想做的事，就是想要有「起家厝」，「好像有點老派，但還是希望先買房！現在兩間房都是租的，希望繼續努力籌到頭期款，因為兩個房租其實加起來也是可以付貸款的錢」。

他跟老婆也沒有什麼求婚儀式，跟太太一直在討論關於結婚對他們的改變是什麼，「我們可能太有默契，兩邊家庭對結婚都是開放想法，都尊重我們，有了寶寶對我們是很棒的禮物，因為這東西大過結婚這件事，兩個人必須要花時間經營，所以結婚就不這麼急著去做去登記，寶寶快1歲，覺得這時間很棒，就選在她4月23日生日那天去登記」，也因為還沒結婚登記，所以女兒的戶口、撫養權都在媽媽那裡，也跟著媽媽姓，「跟不跟我姓都無所謂，跟我太太姓我覺得滿浪漫的，姓葉滿美的，她們兩個都是我很愛的對象，我們家沒有很強求這件事，我爸媽也尊重我，不管跟誰姓，之後想要改，她長大再去改，但名字是我取的，我覺得很可愛！」

他笑說：「小孩現在在法律上跟我沒關係，登記之後就是把拔，現在也是啦！」並開心透露女兒現在已經會叫把拔、馬麻，有長6顆牙齒，跟他長得很像，眼睛很大，「也很像我太太，因為我們長得很像！」

由於太太知道他工作時必須專心，所以白天都是她帶女兒，晚上都是他，「這樣分工也是很浪漫的事，可能還不知道當爸爸這件事在工作上是不是好的，但回到演員這件事是很好的養分，經歷這一切，我更懂得當爸媽是不容易的事，因為我們都是自己帶，女兒剛開始真的很難帶，因為她長腳痛一直哭鬧，像昨晚我就整晚抱著她睡，因為她被驚醒後就很難再入睡。雖然很辛苦，但都滿浪漫」。

范少勳也提到，太太生小孩後賀爾蒙改變，有輕微產後憂鬱，「她生產、在月子中心時我都不在，因為我都在拍戲，雖然有快篩，但是疫情嚴重，還是不好意思去月子中心，怕感染，所以她在月中像被隔離1個月，都只能用電話，剛開始回到家時環境瞬間改變，會害怕人群、會哭，那陣子她很辛苦，等於是陪我一起承擔。那時太太講一段話我聽了滿難過，她覺得生了一個小孩，這本來是開心的事，但為什麼她失去滿多東西」，幸好現在的她和他自己 ，都更相信他可以是一名把拔，或可以把這件事情做好，在工作收入上，他更有動力、更堅毅努力去做好 、演每個角色，「這個禮物好像帶給我和家人很大的收穫，讓我對事情看法、感受力都變得更寬、更闊」。

由於跟另一半整天輪流帶小孩，范少勳說，他也好像因此讓工作變得更有效率，「我白天拍戲，晚上顧小孩，雖然很累，但回家會被她融化。等她洗完澡、喝完奶、上床睡覺，我就趕快把事情做好，讓自己做事更專注更有效率」。他透露去年中他確診時，住在其他房間，每次要出來上廁所都拿垃圾袋把自己頭套住，「真的很怕。我都沒洗澡，因為小孩當時才兩個月多，如果確診會很麻煩。」

在太太產後憂鬱時，范少勳說，很多時候他已經沒時間想到自己，「真的只有洗澡、上廁所時，才會覺得那時間是自己的」。雖然當時一次照顧兩個人，但他覺得這都是很好的過程，也因為經歷這些事，好像變得更確定自己可以照顧好家裡，「說起來好像有點古板，我覺得父親是一家之主，但我在我父親身上曾經沒看到這件事，我覺得那段時間我好像可以把家裡顧好，更深刻覺得自己是一個父親、有肩膀能力可以讓她們快樂地生活。 有段時間我跟父親感情不好，也是後來當爸後更了解自己父親，是很好的收獲，現在爸爸也很疼孫女，女兒的帽子都是他買了，看到可愛的東西也會買給她，多了很多共同話題」。