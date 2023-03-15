義市長黃敏惠（右四）偕市府官員為《阿里山，出杯!》新書出版站台。（廖素慧攝）

《阿里山，出杯!》新書發表會上現沖咖啡飄香。（廖素慧攝）

嘉義市風格咖啡店林立，阿里山國家風景區管理處與嘉義縣、市政府攜手推出的《阿里山，出杯!》紀錄嘉義市30家特色咖啡店，市長黃敏惠15日為這本新書發表會站台，並表示，早期嘉義紅毛埤（蘭潭）就種咖啡，5月將舉辦咖啡節活動，歡迎大家相揪來嘉喝咖啡。

黃敏惠表示，嘉義與咖啡有很深的緣分，1917年起日本人就在嘉義紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，1930年代台灣曾是日本在海外最大的咖啡產區，近年來青年開咖啡店創業，嘉義市咖啡館密度已高居全國第2。

黃敏惠說，去年有23家咖啡店參與嘉義市小城咖啡實驗計畫，1個月內開發出屬於嘉義風情的「嘉義特調」，吸引全台咖啡愛好者絡繹不絕來嘉喝咖啡，今年5月第3個周末將在嘉義文創園區推出咖啡主題展覽及系列活動，歡迎大家相揪來嘉見證嘉義市百年咖啡歷史。

阿管處長洪維新表示，《阿里山，出杯!》紀錄嘉義市30家知名特色咖啡店家，串起嘉義縣山區與阿里山入口門戶嘉義市的咖啡情誼，透過嘉義縣、市合作，實現了在地生產、在地烘焙、在地包裝、在地行銷的咖啡產業鏈，期待透過這本新書出版、地方政府共同行銷，讓得獎無數的阿里山咖啡走向世界。

嘉義縣政府文化觀光局長徐佩鈴指出，嘉義縣近2年積極推動「啡嚐嘉義」，今年咖啡莊園產業提升計畫邁入第3年，將咖啡莊園從生產到體驗遊程分為6個級別，呈現咖啡產業6個面向，讓咖啡也是旅人的生活。

作者瑪格則書寫《阿里山，出杯!》發表她對阿里山咖啡的見解與看法，也記錄阿里山咖啡在國際能見度的幾個重要關鍵時刻，因而她說，身為愛嘉義的台灣人，她備感驕傲。