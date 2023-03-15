主計總處今公布，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5376元，年增2.3％，由於適逢農曆年節，受年節獎金發放效應，平均總薪資達10萬7736元，年增1.52％；不過，1月通膨超過3％，考量物價因素後，實質經常性薪資為4萬1542元，年減0.72％，為近6年來為為大減幅，實質總薪資為9萬8632元，年減幅度達1.49％，皆顯示高通膨吃掉實質薪資、呈現「倒退」現象。

值得留意的是，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月製造業受雇員工人數年減1.4萬人，加班工時也跟著減少1.9個小時，已經連續7個月下滑，反映全球景氣趨緩的影響，不過，變數仍多，建議還要多觀察幾個月。

今年農曆年節在1月，主計總處表示，各行業非經常性薪資有所差距，非經常性薪資指的是年終、年節獎金或員工酬勞、績效獎金及加班費等，其中，金融及保險業20萬1260元最高，出版影音製作傳播及資通訊服務業9萬3276元也不錯，製造業6萬5853元排名第三，其中，電子零組件製造業8萬4969元較豐厚；反觀內需服務業的住宿、餐飲業與支援服務業等，非經常性薪資均不到2萬元。