過去一個月芝加哥期交所的FedWatch統計顯示，交易員對3月升息預期大幅擺盪，從一個月前預測升1碼、一周前聯準會官員鷹派論調後的預測升2碼、矽谷銀行倒閉當下不升息機率大增，到3/14危機緩解後升息1碼的機率再回到80％，因此3/14美國公債殖利率自低點彈升，非投資級債券則因危機緩解而利差收斂、3/14價格逆勢走高，科技非投資等級債指數亦然，惟向上趨勢未變。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，隨著時間推移，Fed將越來越接近停止升息，雖不意味立即進入降息循環，然利率環境相對於2022年有所改善，並有助於非投資等級債券等風險性資產價格回升。雖然美國利率政策持續緊縮，然而科技債相關企業多具有產業及個別利多優勢，企業持有較多現金及無到期還本壓力，更能抵禦高利率帶來的不利影響。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，非投資等級債券基本面穩定，公司違約率仍遠低於歷史平均水平，預計後續利差仍有收斂空間，但仍須留意市場針對經濟衰退的擔憂；同時，根據Bloomberg統計過去十年科技非投資債券指數平均每月報酬多能穩步上揚，且統計季初布局多有不錯的表現，長期投資可持續兼顧收益與成長機會。