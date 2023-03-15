雞蛋批發價創歷史新高漲至55元，近日災情不只延燒餐飲業，連超商飯糰都難倖免缺蛋。前立委蔡正元分享了民眾拍攝內湖農會買蛋，大排長龍的奇景，婦人走了近兩站公車距離，但排隊人龍卻似仍看不見盡頭，網友看了傻眼直呼「可申請金氏世界紀錄」、「下個月還會排隊領6千嘿！」

遼寧夜市40多年蚵仔煎老店日前宣布，6日起蚵仔煎沒蛋可加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋也無限期停賣，卻遭部分網友出征。日式快餐連鎖店品牌SUKIYA同日晚間也宣布，因雞蛋嚴重缺貨，部分使用溫泉蛋的餐點暫停供應。近日還有人分享超商飯糰暫時停止使用蛋皮，而改用海苔代替應急。

近期還瘋傳一則「內湖農會賣雞蛋」的影片，蔡正元也特地在臉書轉發影片內容，只見在1分09秒的畫面中，一位女性民眾邊走邊拍邊說：「農會啊，賣雞蛋啊！然後呢，都已經不曉得領了多少人了，現在喔，排喔，我真的是上班前，還有閒在這邊無聊一下。這排到不只一個公車站牌！真的，這個比口罩還恐怖！從內湖派出所排到達人女中都還沒排完！前面都在領了。」

她直呼：「我還沒搞清楚台灣為什麼會缺蛋啦？真的啊，好離譜喔，都已經拍幾秒了，都還沒拍完，不只一個站牌的遠了耶，嚇死人了！啊～不走了，你們看後面喔，還有更～長更長更長的，可能已經要兩個站牌囉！我都不知道一個農會一天可以進多少蛋？齁～我懶得走了懶得走了！」

歷史哥留言驚呼「我真的服了！」網友表示「政府無能昏官無用百姓無辜，現階段台灣的老百姓真的很可憐，又很無奈」、「讓我們想起2020年4月排隊買口罩的盛況，14天9片」、「蛋蛋的哀傷，天荒地老等待只為蛋」、「排口罩、排酒精、排疫苗、排快篩，現在排雞蛋，再來的日子還有什麼要排的？2024下架無能綠政腐」、「可申請金氏世界紀錄」、「下次會排長隊買什麼？雞肉？大米？」、「下個月還會排隊領6千嘿！」