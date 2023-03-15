3月正是最適合出遊賞花的季節，新竹縣吉祥物皮皮獅為行銷竹縣好風光，今年第1站前往尖石鄉那羅部落，山谷中黃澄澄的金盞花海正盛開，那羅灣休閒農業區也以金盞花為主題，推出賞花遊程、DIY等系列活動，皮皮獅在15日當天與部落孩子相見歡，在橘黃相間的花海中嬉戲，享受鳥語花香的春日好時光，向全台遊客推廣尖石金盞花。

皮皮獅是在2010年順應台灣好行獅山線的開通，孕育而生的吉祥物，近年來皮皮獅除了在各大活動、記者會活潑現身，也會透過網路在竹縣好好玩FB粉絲專頁及IG，發布各種旅遊及美食資訊，皮皮獅人氣也隨之看漲，已成竹縣的最佳觀光代言人。

今年交旅處特別規畫5場次皮皮獅見面會，帶領鄉親探索竹縣更多美景，也讓喜愛皮皮獅的朋友，與皮皮獅來場近距離的親密接觸，首場就來到尖石那羅部落，要來推廣金黃燦爛的金盞花，也盼為部落衝出一波經濟效益。

交旅處表示，金盞花期直到4月底，每周五、六、日開放遊客購票入園，來絕美花海拍照，順道至周邊走步道、泡溫泉，享受一趟假日療癒的輕旅行。那羅灣休閒農業區也將金盞花加工製作成茶包、手工皂、純露、潤膚油、護唇膏、浸泡油等，大受消費者歡迎。

為行銷竹縣觀光，透過皮皮獅的走訪，帶領鄉親探訪竹縣山、海、湖秘境。今年首場活動搭配尖石那羅金盞花盛開時節，與部落小朋友同歡，皮皮獅也施展渾身解數，以輕快的律動舞蹈表演及互動活動，展現絕佳的親和力，與小朋友留下歡樂合影。