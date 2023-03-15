短影音平台TikTok宣布與國際3大影展之一的坎城影展（Festival de Cannes）再度合作，推出第2屆 ＃TikTokShortFilm短影片競賽，全球創作者於3月6日至29日透過活動連結與 ＃TikTokShortFilm 標籤投稿短影片作品，就有機會獲獎並前往坎城參與電影界的年度盛事。

本次競賽將由享譽國際的評審團從觀看數、互動數最高的 40 支短影片作品中，評選出「評審團大獎（Grand Winner）」、「最佳編劇（Best Script）」及「最佳導演（Best Direction）」。得獎者將分別獲得1萬及5000歐元的獎金，並受TikTok之邀前往將在今年5月16日至27日舉辦的「第76屆坎城影展」受獎與發表得獎作品。

＃TikTokShortFilm 短影片競賽於2022年首度登場，我們見證影人們透過TikTok多元的創意功能，真實且生動地以短影片訴說自己的故事。首屆便吸引全球逾100億觀看，4位獲獎創作者也以風格獨具的作品擄獲社群與評審的心。日本創作者Mabuta Motoki與斯洛維尼亞創作者Matej Rimanic奪下大獎；紐西蘭創作者Tim Hamilton拿下最佳剪輯獎。

獲得最佳劇本獎的法國創作者Claudia Cochet表示：「贏得最佳劇本獎增加了我做為一位編導的信心，更幫助我在電影產業樹立影響力。感謝TikTok，使我得以替大量的TikTok創作者編導短影音、獲得合著2部劇情電影的機會、為系列影集試播集執導演筒，更受邀參加許多短影片影展，分享我的導演故事。」