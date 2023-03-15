勸架勸到公親變事主，新北市三重55歲蔡姓男子12日晚間在一處KTV喝酒作樂，酒後鬧事跟現場的女陪侍發生口角，被其他客人制止後蔡男還遷怒勸架客，結果原本在勸架的兩位男子頓時被激怒，當場與蔡男互毆，事後三人互告傷害，警方訊後將蔡男等三人全數依傷害罪嫌法辦。

據了解，當時蔡男在KTV飲酒尋歡，結果他疑似不勝酒力，竟與48歲詹姓女陪侍發生口角，蔡男大聲辱罵以及作勢毆打女陪侍的行為，引起在場62歲施姓男子、62歲潘姓男子等4名客人不滿，因此上前試圖勸阻。

沒想到蔡男非但沒有收斂，反而情緒失控的向施男、潘男等4人叫囂，頓時激怒施潘兩人，3人在現場打成一團，雙方各有受傷，隨後施潘兩人在友人的勸架下離開現場。

三重警方獲報趕抵現場後，先將受傷的蔡男送醫治療，隨後循線通知涉案的施潘二人到案說明，最終由於3人互告傷害，三重警方訊後將蔡、施、潘三人依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。