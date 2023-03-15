看好疫後實體零售復甦，東森集團總裁王令麟15日指出，去年陸續布局實體，包括東森總部開出東森廣場，且繼拿下北車K區商場經營權之後，再宣布拿下北榮新建大樓美食商場經營權，緊接著北中南均有個案在談，還有2025年林口總部大樓，不排除直接開百貨公司，預計五年內實體商場目標衝出百億業績。

王令麟說，東森集團2022年營收347億，較2021年微幅下滑，主要因為東森自然美兩岸業務受疫情影響，在迅速調整銷售策略及東森自營品支持下，轉投資東森得易購於111年稅後淨利為14.88億元，惟年末因執行「無形資產減損測試」後，提列商譽減損20億元，致稅後淨損5.12億元，草莓網受國際運費及匯率影響，營收下滑，而東森新媒體、東森寵物雲、東森國際營收均持續成長，今年集團總營收目標是397億元，獲利目標28～30億元。

有鑑於後疫情新日常時代來臨，東森集團已於2022年拓展線下布局，包括去年12月開出東森廣場，更於4月取得臺北車站地下街K區經營，16日將簽下台北榮總新建大樓長青樓及第二門診美食廣場的經營權，經營面積合計約367坪，預計6月進駐營運。

王令麟預估，北車K區、北榮等營業額均有上看6億元空間，東森廣場約2億元，未來還有2025年完工啟用的東森林口總部大樓，線下零售業版圖逐步成形，全台還有案子在談，且不排除循百貨集團開店模式，直接開百貨公司，預計五年目標百億元。

王令麟說，2022年是科技和零售產業最大變動的一年，俄烏戰爭、油價上漲、通貨膨脹，是過去30年、40年前所未見，東森身為零售業的一份子，也面臨很大的環境改變，亞馬遜電商去年賠了100億美元，Google股價也大跌，顯示因為網路發展在疫情過後回去的狀況「比海嘯還嚴重」，消費者大幅度回到實體生活面，去年餐飲業績成長比疫情前成長19％，他個人與部分股東投資的天蔥餐飲旗下「點8號餐廳」等，一年即預估可創造2億營收。