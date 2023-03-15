當年以歌手身分出道的資深女星苗可麗，轉戰戲劇圈也交出亮眼成績單，實力派演技讓人印象深刻，2013年時曾以《含笑食堂》拿下金鐘視后寶座，主持方面也展現幽默活力，相當具有個人魅力。苗可麗近日分享自己收藏兩顆舍利子，經過多年後卻發現有增生，超奇特現象引起網友討論。

苗可麗近日於facebook透露，10年前和朋友結緣了2顆白色舍利子，經過多年後發現多了很多顆，她也拿出來與朋友分享，「就這樣又過了好幾年……剛剛突然想到看了一下，似乎又多了很多欸！這真的是無法解釋的神奇。」超奇特現象引黃子佼提問「（為）什麼會繁殖啊？」苗可麗表示不知道為什麼。

貼文下方有網友解答：「妳是有福報的人，舍利子才會一直繁殖，能把它布施給有緣人福更多，謝謝妳的分享。」有網友也說：「之前有聽孟庭葦說過，她的舍利子也長出很多顆」、「代表說妳有正能量磁場不錯，妳要多多的給它燒香供一杯水然後在拜個佛像」、「可見您是善良又謙誠的人祝福您哦」，有網友則提出其他想法「不可能的事情，有一點太瞎了」、「會不會是壁虎蛋」。

舍利子有遺骨之意，為屍體燃燒後留下形色各異的結晶體，最早是指釋迦牟尼遺體火化留下來的固體，後來也用來指高僧火化後的固體，佛教認為會有此物是長年修持，功德昭著的象徵。

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